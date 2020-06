Dicas de O Sul Conferência gratuita conecta jovens brasileiros com oportunidades de graduação no exterior

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

A conferência, transmitida pelo canal do YouTube da BRASA, será composta por quatro painéis. (Foto: Reprodução)

A BRASA, maior associação de estudantes brasileiros no exterior, realizará, no dia 4 de julho, uma conferência on-line sobre estudar na América do Norte e como o jovem brasileiro pode alcançar esse sonho. Através dos programas de mentorias, mais de 450 mentees já foram auxiliados na concretização desse sonho.

A organização procura atuar como uma geradora de oportunidades, tendo no ciclo passado de mentoria 97% de mentees provenientes de escolas públicas ou bolsistas em particulares. O objetivo é inspirar os estudantes brasileiros e auxiliá-los no desafio de chegar a uma universidade no exterior, para que mais tarde utilizem esses conhecimentos para impactar o Brasil.

A ideia de proporcionar uma conferência para todos os jovens brasileiros que atingisse o objetivo de democratizar o acesso à informação sobre estudar fora se concretizou no Passaporte BRASA: Estudar na América do Norte. A oportunidade é voltada para estudantes de Ensino Médio, pois abordará os principais desafios relacionados com o processo de admissão nas faculdades norte-americanas, assim como aqueles a serem encontrados durante a jornada fora. Os participantes dessa iniciativa terão a chance de se conectar e estabelecer o primeiro contato com a rede de alunos BRASA no exterior.

A conferência, transmitida pelo canal do YouTube da BRASA, será composta por quatro painéis: Inspiração, Representatividade e Protagonismo Juvenil; Processo de Admissão Após Covid e Lições de Admission Officers; Alumni e Impacto; Conexão, Criando Pontes com Universidades da América do Norte.

As inscrições para a conferência gratuita devem ser feitas aqui até o dia 2 de julho. Mais informações em www.gobrasa.org.

