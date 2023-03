Expodireto Cotrijal Confira a programação completa do Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico 2023

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

Nesta quinta-feira, o evento ocorre no estande do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul. Foto: Sandro Castro/O Sul Foto: Sandro Castro/O Sul

A 23ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, será palco de um evento que vai fomentar o debate em torno do progresso do Rio Grande do Sul. É o Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico 2023, que acontece nesta quinta-feira (9), às 14h30, no estande do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers).

O objetivo é analisar a capacidade, principalmente dos Bancos de Desenvolvimento, de financiar o crescimento econômico do estado. Para participar, é necessário realizar a inscrição gratuita por meio do site https://forumdesenvolvimentors.com.br/. O encontro também poderá ser acompanhado de forma on-line pelo canal da TV Pampa no YouTube ou pela transmissão ao vivo da Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM).

Confira os participantes do fórum:

Abertura – 14h30

Nei César Manica – presidente da Cotrijal e da Expodireto Cotrijal

Gabriel Souza – vice-governador do Rio Grande do Sul

Painelistas – 15h30

Ernani Polo – secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico

Claudio Bier – presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers)

Gilson Trennepohl – presidente do Conselho da Stara

Flavio Lammel – diretor de Operações do Badesul

Kalil Sehbe Neto – diretor Financeiro do Badesul

