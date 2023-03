Expodireto Cotrijal VIII Encontro de Lideranças do Agronegócio homenageia grandes nomes do setor

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

O evento ocorreu em Carazinho (RS), uma iniciativa da Cotrijal, da Farsul e do Sindicato Rural de Carazinho. Foto: O Sul Foto: O Sul

Na noite desta segunda-feira (6), o VIII Encontro de Lideranças do Agronegócio reconheceu a atuação de grandes personalidades em prol do setor no estado. O evento ocorreu em Carazinho (RS), uma iniciativa da Cotrijal, da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e do Sindicato Rural de Carazinho.

“É uma verdadeira celebração do protagonismo dessas pessoas que se dedicam à evolução do agro gaúcho e também brasileiro. Premiar é valorizar o trabalho já realizado e inspirar novas iniciativas, bem como dar a devida importância ao segmento que move o nosso país”, destacou o presidente da Farsul, Gedeão Pereira.

Os vencedores do Líder do Agronegócio 2023 foram o ex-ministro da Agricultura Francisco Turra; o secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costella; o deputado federal Marcel van Hattem; e o senador Hamilton Mourão, que reforçou o apoio ao setor como uma de suas maiores bandeiras.

“É um privilégio estar incluído nesse seleto grupo de homenageados. Acredito que é o reflexo desses últimos quatros anos como vice-presidente da República, buscando apoiar as pautas e demandas da agricultura e das agroindústrias, principalmente aqui do estado”, comentou Mourão.

