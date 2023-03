Expodireto Cotrijal Stara lança nova plantadeira na Expodireto Cotrijal 2023

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Batizada de Estrela, a máquina une a Copiagem Integrada da marca com a agilidade no transporte e o sistema de pulverização no sulco direto de fábrica. Foto: Sandro Castro/O Sul Foto: Sandro Castro/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Expodireto Cotrijal 2023 está sendo marcada por uma grande novidade para a linha de plantio da Stara, o lançamento da sua nova plantadeira, a Estrela. A máquina une a Copiagem Integrada da marca com a facilidade e a agilidade no transporte e o sistema de pulverização no sulco direto de fábrica, sem adaptações.

“A Expodireto é uma feira mais que especial. Estamos na nossa casa e sentimos um orgulho enorme em poder trazer essa inovação para um evento de Não-Me-Toque, um produto que surgiu para revolucionar o plantio no Brasil”, ressaltou o diretor-presidente da Stara, Átila Stapelbroek Trennepohl.

A plantadeira é a única no mercado que possui duas seções de fertilizantes, bem como apenas sete pontos de lubrificação, garantindo zero manutenção durante o plantio, além de um conjunto completo de soluções e tecnologias que levam mais produtividade e praticidade para o campo. Também tem o DPS-E, que garante uma melhor singularidade de sementes e conta com compensação da taxa de semente em curvas.

Conheça as principais atribuições do lançamento:

Copiagem Integrada Stara

Um conceito inovador da empresa que realiza a tripla copiagem do solo garantindo a melhor plantabilidade da categoria. A Estrela possui tripla copiagem com três pontos de articulação.

Articulação dos chassis por molas pneumáticas

Chassis com três módulos, um central e dois laterais, com molas pneumáticas que transferem o peso do módulo central para os laterais, mantendo o mesmo poder de corte em toda a extensão da plantadeira e a uniformidade no plantio de ponta a ponta. São 24° de articulação, sendo 12º para cima e 12º para baixo.

Linha combinada

A nova linha de plantio combina a articulação individual da linha (A) com a articulação do módulo (B). Uma inovação exclusiva da Stara que garante a melhor copiagem de solo.

Controle hidráulico de pressão nas linhas de sementes

Garante a pressão constante em todas as linhas de sementes, reduzindo trepidações, mantendo a estabilidade e depositando as sementes no solo de maneira uniforme. A regulagem da pressão da linha combinada e do controle hidráulico de pressão nas linhas de sementes é realizada no Topper.

Distribuição de sementes

A Estrela possui o novo dosador de sementes da Stara, que garante uma distribuição ainda mais precisa. O DPS-E se destaca pela simplicidade na limpeza e manutenção, sendo muito fácil o acesso ao seu interior para a troca de discos e expulsores. Possui sete pontos de eliminação de sementes duplas, além da já consagrada distribuição à taxa variável.

Toda inovação e tecnologia do DPS-E garantem a melhor singularidade de sementes do mercado. Além disso, possui compensação da taxa de sementes em curvas, o que garante a mesma população e espaçamento na linha interna e externa, resultando na alta qualidade de distribuição, independente do ângulo da curva.

Pulverização no sulco

O equipamento possui o sistema de pulverização no sulco direto de fábrica, sem adaptações. O reservatório de pulverização possui três camadas, sendo a camada térmica central isolada por outras duas de polietileno, que garante a eficiência térmica do tanque ao longo da vida útil da máquina, proporcionando excelente proteção contra calor e luminosidade, assegurando assim a atividade biológica dos produtos e facilitando a limpeza.

Também conta com ajuste automático de taxa conforme a velocidade, assegurando qualidade e uniformidade de pulverização, além do Sistema de Agitação, que mantém a calda em constante circulação no reservatório. O desligamento automático ocorre ao todo em três seções, com um módulo, garantindo suporte do porta bico integrado à linha, sistema antigotejamento e proteção contra impactos.

Transporte mais prático

A novidade ainda é a mais rápida do mercado: fecha em menos de um minuto e possui largura de transporte de 3,20m no chassi 21-25 e 4,15m no chassi 27-33, resultando em mais facilidade no transporte entre talhões e propriedades.

Além disso, tem toda a conveniência e comodidade das tecnologias Stara, que contribuem para o aproveitamento total do potencial de plantio da plantadeira, como o Conecta, Telemetria Stara, o Monitoramento Stara e um pacote tecnológico completo e exclusivo que gera facilidade e produtividade na lavoura, composto por soluções como o Topper 5500, o Control, o Desligamento Linha a Linha, o Zero Amassamento e o Syncro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expodireto Cotrijal

https://www.osul.com.br/stara-lanca-nova-plantadeira-na-expodireto-cotrijal-2023/

Stara lança nova plantadeira na Expodireto Cotrijal 2023