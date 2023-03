Expodireto Cotrijal Expositores e produtores esbanjam otimismo nos primeiros dias de Expodireto

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

A movimentação no parque começou intensa. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Os primeiros dias da 23ª edição da Expodireto Cotrijal foram marcados pelo otimismo. Nem a estiagem no Rio Grande do Sul aparenta ter tirado o entusiasmo tanto de expositores quanto de agricultores.

O produtor rural e associado da Cotrijal Heitor Palharini, de Não-Me-Toque, trouxe os filhos Vitor, de 11 anos, e Mateus, de 9, para prestigiar a feira. Ele relata que a seca deverá provocar uma perda de rendimento entre 40% e 50% em sua lavoura, mas enxerga na exposição uma oportunidade para descobrir novos meios de produção.

“Como somos agricultores, a gente vai atrás de tecnologia. Sabemos plantar bem e colher tudo, mas se não tiver a ajuda da tecnologia não conseguimos garantir a alta produtividade. Hoje é isso que faz a diferença. E aqui a gente encontra tudo o que precisa, desde máquina até a parte de sementes”, afirma Heitor.

E não são apenas os homens que estão em busca de novas ferramentas. Na segunda (6), estiveram na feira dezenas de produtoras que fazem parte do Programa Mais Elas, iniciativa da Cotrijal que estimula a participação das mulheres na cooperativa e nas propriedades rurais. Conforme relata Agueda Maria Kunz Maldaner, de Tapera, uma das facilitadoras do projeto, as mulheres utilizam a Expodireto como fonte de conhecimentos.

“A expectativa para esta edição da feira é muito grande, sobretudo quando se trata do assunto mulher no campo. As mulheres geralmente estavam mais nos bastidores e, hoje, passaram a ser protagonistas. E a Cotrijal é uma incentivadora desse movimento, oferecendo palestras e cursos”, disse Agueda.

O Programa Mais Elas possui um espaço na Casa da Família Cotrijal, no Parque da Expodireto. Nesta quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, haverá um evento especial para marcar a data, o 8º Encontro de Empresárias Rurais Cotrijal, às 13h30, no auditório central, com a participação de produtoras da cooperativa.

