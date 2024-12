Inter Confira a tabela de jogos do Inter na primeira fase do Campeonato Gaúcho de 2025

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

A estreia do Inter será em Bagé contra o Guarany. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela de jogos completa da primeira fase do Campeonato Gaúcho 2025. A estreia do Inter será em Bagé contra o Guarany. Na 6ª rodada está previsto o clássico Grenal na Arena.

Esta edição do Gauchão conta com novo regulamento. As 12 equipes foram divididas em três grupos com quatro equipes, cada. Os jogos serão entre times de grupos diferentes, totalizando oito rodadas na primeira fase. Os líderes de cada grupo mais o melhor segundo colocado avançam às semifinais.

O grupo do Colorado é formado por Caxias, Pelotas e Ypiranga.

Confira abaixo os jogos:

– 1ª rodada – Quarta ou Quinta-feira (22/1 ou 23/1) – Guarany x Inter;

– 2ª rodada – Sábado ou Domingo (25/1 ou 26/1) – Inter x Juventude;

– 3ª rodada – Quarta ou Quinta-feira (29/1 ou 30/1) – São José x Inter;

– 4ª rodada – Sábado ou Domingo (1°/2 ou 2°/2) – Inter x Avenida;

– 5ª rodada – Quarta ou Quinta-feira (5/2 ou 6/2) – Inter x Brasil de Pelotas;

– 6ª rodada – Sábado ou Domingo (8/2 ou 9/2) – Grêmio x Inter;

– 7ª rodada – Quarta ou Quinta-feira (12/2 ou 13/2) – São Luiz x Inter;

– 8ª rodada – Sábado (15/2) – Inter x Monsoon.

Copinha Feminina

Em outra frente, as Gurias Coloradas realizaram nessa terça-feira (10) o último treino antes de encarar a Ferroviária pela semifinal da Copinha Feminina de 2024. A partida acontece nesta quarta-feira (11), às 20h, no Ceret, com narração ao vivo do Canal do Inter.

O técnico David da Silva comandou um treino técnico e tático no Ceret visando as adversárias, com foco no na bola ofensiva e bola área. Para a partida, David não tem desfalques por cartões.

As Gurias Coloradas tem a melhor campanha entre as semifinalistas, mas em caso de empate contra a Ferroviária, a partida vai para os pênaltis.

https://www.osul.com.br/confira-a-tabela-de-jogos-do-inter-na-primeira-fase-do-campeonato-gaucho-de-2025/

2024-12-10