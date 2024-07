Inter Confira as datas e horários das próximas rodadas que o Inter disputará no Brasileirão

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Inter conheceu nessa quarta-feira (17) as datas das primeiras seis rodadas do returno do Campeonato Brasileiro de 2024. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter conheceu nessa quarta-feira (17) as datas das primeiras seis rodadas do returno do Campeonato Brasileiro de 2024. Os compromissos, que serão disputados contra Bahia, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-GO e Juventude, sucederão, no calendário do Inter, as partidas contra Botafogo, prevista para as 18h30min deste sábado (20), pelo Brasileirão, e Rosario Central, que ocorrerá às 21h30min da terça-feira que vem, dia 23, pela Sul-Americana. Confira abaixo a agenda atualizada:

– 20ª rodada: 29/07 (SEG) – 21h – Bahia x Internacional – Arena Fonte Nova;

– 21ª rodada: 04/08 (DOM) – 19h – Internacional x Palmeiras – Beira-Rio;

– 22ª rodada: 11/08 (DOM) – 19h – Internacional x Athletico-PR – Beira-Rio;

– 23ª rodada: 18/08 (DOM) – 16h – Atlético-GO x Internacional – Antônio Accioly;

– 24ª rodada: 25/08 (DOM) – 16h – Internacional x Cruzeiro – Beira-Rio;

– 25ª rodada: 01/09 (DOM) – 18h30 – Juventude x Internacional – Alfredo Jaconi.

Roger Machado

Na manhã dessa quarta-feira (17), o Juventude comunicou a saída de Roger Machado do comando técnico do time. Após diversas tentativas, o treinador deverá ser oficialmente anunciado pelo Inter. Junto com ele deixam o time da Serra Gaúcha o preparador físico Paulo Paixão e os auxiliares Adaílton Bolzan e Guilherme Marques.

Em uma publicação em seu perfil no Instagram, Roger falou sobre sua saída do Juventude. “Hoje é um dia de emoções conflitantes para mim. Com o coração cheio de gratidão e orgulho, me despeço de vocês como técnico do Juventude. […] A vida de um técnico é feita de ciclos, e hoje encerro um capítulo importante da minha carreira. Estou confiante de que o Juventude continuará a trilhar um caminho de sucesso, com muito trabalho e dedicação. Levo comigo as memórias, os aprendizados e o carinho de todos vocês. Obrigado por tudo, Juventude”, escreveu.

Também nessa quarta-feira, o Inter completou uma semana sob comando do interino Pablo Fernandez, técnico do sub-20, após a demissão de Eduardo Coudet. O argentino deixou o clube depois da eliminação colorada para o próprio Juventude de Roger na Copa do Brasil.

Confira o comunicado do Juventude sobre a saída de Roger: “O Esporte Clube Juventude informa que Roger Machado está deixando o cargo de treinador da equipe principal. Junto a ele, também deixam o estádio Alfredo Jaconi o preparador físico Paulo Paixão e os auxiliares Adaílton Bolzan e Guilherme Marques. O Esporte Clube Juventude destaca e agradece o empenho dos profissionais ao longo dos últimos meses”.

Horas depois, o Departamento de Futebol do Juventude anunciou o nome de Jair Ventura para o cargo de treinador da equipe principal. “O profissional, já conhecido e identificado com a torcida Jaconera, está a caminho de Brasília, onde a delegação alviverde está hospedada para o próximo compromisso pela Série A. Ventura já integrará a comissão técnica e comandará a equipe diante do São Paulo, no domingo”, informou o clube.

Sul-Americana

Na noite da última terça-feira (16), em duelo de ida válido pelas playoffs da Copa Sul-Americana, o Inter perdeu de 1 a 0 para o Rosario Central-ARG. A partida de volta entre as duas equipes está marcada para o próximo dia 23 (terça-feira), às 21h30min, no Estádio Beira-Rio.

Com o resultado dessa terça no estádio Gigante de Arroyito, em Rosario (Argentina), o clube gaúcho precisará vencer o jogo de volta por dois gols de diferença para garantir uma vaga nas oitavas de final. Em caso de uma vitória por um gol a mais, a classificação será decidida nos pênaltis. Já o Rosario precisa apenas de um empate na segunda partida para avançar de fase.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/confira-as-datas-e-horarios-das-proximas-rodadas-que-o-inter-disputara-no-brasileirao/

Confira as datas e horários das próximas rodadas que o Inter disputará no Brasileirão

2024-07-17