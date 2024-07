Alvo do Real Betis, da Espanha, Vitão pode estar com os dias contados no Inter. O clube espanhol sinalizou o Colorado com uma oferta de 8 milhões de euros (R$ 47,67 milhões). Deste montante, 6 milhões de euros (R$ 35,7 milhões) ficariam com o Inter, que detém 80% dos direitos do zagueiro.

Nenhum dos jogadores machucados deve ter condições para retornar ao time no duelo das 18h30min de sábado (21), contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Wanderson, poupado na Argentina por desgaste, e Borré, de volta da Copa América, devem reforçar a equipe gaúcha contra os cariocas.