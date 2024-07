Grêmio Grêmio vence o Cruzeiro por 4 a 2 no Brasileirão Sub-20

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Resultado deixa o Grêmio em 6º lugar, com 22 pontos em 11 jogos disputados Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA Resultado deixa o Grêmio em 6º lugar, com 22 pontos em 11 jogos disputados (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA) Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde desta terça-feira (16), no Estádio Airton Ferreira da Silva, no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, a equipe sub-20 do Grêmio venceu o Cruzeiro pelo placar de 4 a 2 em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

Os gols gremistas foram marcados por Cheron, Riquelme, Athos e Guga. Tevis e Pedrão descontaram para a Raposa. Com o resultado, o Tricolor está na sexta colocação, com 22 pontos em 11 jogos disputados, dois a menos que os demais adversários .

Logo na saída de bola no primeiro tempo, Vini Ferraz fez um belo passe para Cheron, entrando atrás da zaga adversária. Ele invadiu sozinho e chutou na saída da rede, não dando chance para o goleiro Otávio.

O Grêmio teve a oportunidade de ampliar aos 10 minutos com Cheron novamente, mas o goleiro cruzeirense fez uma boa defesa. No rebote, Guga não alcançou.

Aos 19 minutos, após lançamento da esquerda em diagonal, Tevis recebeu nas costas da zaga gremista, pela direita, dominou no peito e chutou cruzado para vencer Cássio e empatar o jogo.

Nos cinco minutos seguintes, o Grêmio teve três conclusões de fora da área. Vini Ferraz chutou da direita e a bola passou rente à trave oposta. Cheron bateu de chapa, colocado, na meia-lua e a bola passou à esquerda e Guga, de falta, mandou por cima.

Aos 27 minutos, o Cruzeiro quase virou: Gui Meira fez uma jogada individual ao lado da área pela esquerda e cruzou para onde estava Tevis, livre, na pequena área. Ele concluiu forte, mas Cássio defendeu. No rebote, a zaga gremista tirou de cabeça para escanteio. Aos 32 minutos, Cristiano sentiu desconforto e teve que deixar o gramado para a entrada de Fernandinho na primeira mudança no Grêmio.

Seis minutos depois, o Tricolor chegou ao segundo gol: José Guilherme fez grande jogada pela esquerda e passou para Riquelme, dentro da área. Ele dominou, enquadrou o corpo e chapou de direita, no ângulo esquerdo do goleiro mineiro. O jogo ficou bem aberto, com chegadas perigosas dos dois lados.

Aos 43 minutos, o Cruzeiro quase empatou novamente. O atacante Arthur Viana perdeu na pequena área. Ele tentou de calcanhar, mas Cássio estava atento para defender. O Grêmio retornou para etapa final com uma modificação: Gabriel Mec entrou no lugar de Vini Ferraz.

Assim como no primeiro tempo, o Tricolor achou um gol na primeira jogada. Cheron cobrou falta da intermediária em direção à meta, a bola desviou no meio do caminho e caiu para Athos desviar do goleiro na pequena área. Grêmio 3 a 1.

Os visitantes sentiram e o Tricolor tomou conta do jogo criando boas oportunidades para ampliar antes dos 10 minutos. Uma com Cheron e duas com Guga. Em desvantagem, o Cruzeiro fez três alterações tentando mudar o jogo. O Grêmio, por sua vez, tratou de manter a posse de bola e administrar o resultado.

A equipe gremista volta a campo no sábado (21), às 15h30min, para enfrentar o Inter em jogo atrasado. O clássico Gre-Nal será no CFT Hélio Dourado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-vence-o-cruzeiro-por-4-a-2-no-brasileirao-sub-20/

Grêmio vence o Cruzeiro por 4 a 2 no Brasileirão Sub-20

2024-07-17