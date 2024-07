Grêmio Grêmio enfrenta o São Paulo pelo Brasileirão; acompanhe

17 de julho de 2024

Partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Grêmio enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), no MorumBis. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo volta a campo após derrota polêmica na última semana, por 2 a 1, para o Atlético-MG. Nos últimos dias, o time paulista contestou decisões do árbitro Marcelo de Lima Henrique. O resultado tirou a equipe de Luis Zubeldía do G-4 do Brasileirão e agora, o Tricolor paulista está em sexto lugar na tabela, com 27 pontos.

Para o confronto desta noite, o Grêmio chega com ânimo e confiança elevados após vencer o Operário-PR por 3 a 1 e se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, no último domingo (14). No entanto, a equipe gaúcha vive uma péssima fase no Brasileirão, perdendo os últimos dois jogos e permanecendo em 18º lugar, com 11 pontos.

