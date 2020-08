Confira as lives do final de semana: Seu Jorge, Alcione, Maiara e Maraísa e outros artistas agitam o final de semana

Maiara e Maraísa fazem show no sábado. (Foto: Reprodução/Instagram)

O final de semana chegou e com ele, as lives. Mas nem todas são gratuitas desta vez. Confira as opções e escolha a atração da sua sexta, sábado e domingo.

Nesta sexta-feira (14), Di Ferrero, conhecido também como integrante do NXZero, faz apresentação solo no BeApp.

No sábado (15) acontecem duas lives com venda de ingressos: uma com Seu Jorge cantando músicas de David Bowie, às 16h, e outra de Alcione, às 18h.

Maiara e Maraísa fazem show às 17h30 de sábado e Gusttavo Lima às 18h30 de domingo (16).

Veja outras atrações que estarão ao vivo:

Sexta-feira (14)

21h – Jads e Jadson

22h – Di Ferrero

Sábado (15)

16h – Seu Jorge em tributo a David Bowie (com venda de ingresso)

17h30 – Maiara e Maraísa

18h – Alcione (com venda de ingresso)

20h – João Bosco

20h – Otto

Domingo (16)

16h – Teodoro e Sampaio na Live Casa dos Caipiras e participação de Adriana Farias, Marcelo Teodoro, Karoline Violeira, Augusto César e Gustavo, João Vitor e Gabriel e Kallebe e Davi.

18h30 – Gusttavo Lima e Jonas Esticado