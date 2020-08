O filho de Hebe Camargo, Marcello Camargo, disse na quinta-feira (13) ao TV Fama que nunca viu seu padrasto Lélio Ravagnani agredir sua mãe, nem com um tapa, como teria sido retratado na minissérie exibida na Globoplay. Ele, que tem criticado a maneira como a história da mãe foi retratada na produção, garante que Hebe nunca foi agredida.

“Houve muitas brigas, de barulho, gritaria, de eu acordar com a gritaria, mas de ele (Lélio) bater nela eu nunca vi, não e eu jamais permitiria porque eu morava junto. Jamais permitiria que chegasse a este ponto”, declarou.

Mais uma vez, Marcello voltou a criticar a produção global sobre a vida de Hebe: “Ela com copo de uísque na mão o filme inteiro, minha mãe não bebia assim, nunca bebeu no trabalho, no camarim dela tinha água”, desabafou.

Outro ponto que deixou Marcello desapontado foi o fato da produção global colocar ele e o padrasto na posição de inimigos. “Na série parece que ele me odeia. Jamais. O primeiro carro que eu ganhei na vida eu ganhei do Lélio. A gente vivia conversando de futebol, falando as coisas… depois a nossa relação ficou um pouco deteriorada por causa do excesso de brigas, o Lélio tinha muito ciúme dela (Hebe)”, explicou.

Por outro lado, o filho de Hebe revelou que está animado com o crescimento do seu canal no Youtube, o “Café com Selinho”. “Me pegou de surpresa este sucesso todo. Está ficando famoso. O Selinho dela (Hebe) sempre foi famoso, agora o programa está ficando também”, finalizou.