Thammy Miranda explodiu o “fofurômetro” na quinta-feira (13) ao usar o seu perfil do Instagram para compartilhar com seus seguidores um clique em família. Sorridente, o filho de Gretchen posou segurando o filho, Bento, de seis meses. “Deus é perfeito”, escreveu ele.

Em questão de minutos, o post gerou uma série de comentários. “Ele parece um anjo. Tão perfeito!”, disse uma internauta. “Quanta lindeza”, elogiou outra. “Fofura esse bebê”, exaltou uma terceira.

Recentemente, o ator se envolveu em uma polêmica após ter sido escolhido para estrelar a campanha de Dia dos Pais de uma marca de cosméticos. Na ocasião, Thammy foi alvo de críticas e usou o Instagram Stories para se pronunciar sobre o assunto.

“As pessoas quando criticam as outras elas falam muito mais sobre elas do que sobre a minha pessoa. Eu falo muito mais das minhas frustrações do que realmente eu estou querendo atacar ou criticar no outro”, rebateu.