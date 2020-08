Língua da Gente – Slice of Life é uma série de podcasts grátis para aprender inglês americano de uma maneira divertida e descontraída. Os episódios, geralmente entre 8 e 12 minutos, trazem diálogos, explicações e uma análise aprofundada da pronúncia, vocabulário, gramática e conteúdo cultural sobre diversos temas. Podcasts são excelentes opções para estudar a língua inglesa por contar com um grande número de episódios que atendem a ouvintes de diferentes níveis de inglês.

Com o apoio da Embaixada e dos Consulados dos Estados Unidos e do Escritório Regional de Ensino de Língua Inglesa), Língua da Gente: Slice of Life é produzido pela Universidade do Texas em Austin, com o apoio do Departamento de Espanhol e Português, da Faculdade da Área de Humanas e do Centro de Recursos Educacionais Abertos e Aprendizado de Idiomas.

O primeiro podcast desta semana é sobre a cultura americana de comer cereal com leite gelado no café da manhã e o segundo é sobre as Girl Scouts – escoteiras americanas que vendem cookies para arrecadar fundos para unidades de escoteiros locais – uma tradição anual realizada desde 1917. A série contará com 50 episódios ao longo do próximo.

Para acessar a série, visite https://linguadagente.coerll.utexas.edu/inicio.

Língua da Gente: Slice of Life foi desenvolvida para aprendizagem autônoma ou incorporar em cursos regulares. Os materiais não estão vinculados a nenhum livro didático específico e servem para alunos independentes, bem como para alunos matriculados em cursos de idiomas. Os podcasts são completamente independentes e podem ser ouvidos quantas vezes precisar.

Escritório de Ensino de Língua Inglesa

O RELO (Escritório Regional de Ensino de Língua Inglesa da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos fortalece a parceria estratégica Brasil-EUA através da capacitação de professores e alunos quanto ao aprendizado da língua e cultura norte-americanas por todo o Brasil. Situado na Embaixada dos EUA em Brasília, o RELO relaciona-se com o Ministério e Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, associações de professores de inglês, universidades públicas e privadas, assim como outros parceiros no intuito de oferecer oportunidades para capacitação profissional e educacional, bem como programas de intercâmbio e materiais para professores e alunos de inglês. Para mais informações, visite https://br.usembassy.gov/education-culture/english-teaching-learning.

Novo cônsul-geral dos EUA em Porto Alegre

Responsável pelas relações bilaterais entre os Estados Unidos e o Rio Grande do Sul, o Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre tem um novo cônsul-geral. Há três semanas no posto que estava a diplomata Julia Harlan, Shane Christensen se reuniu com o governador Eduardo Leite na manhã desta sexta-feira (14) por videoconferência.

“Em relação às nossas prioridades, vamos continuar ajudando o Brasil a combater a pandemia de Covid-19, queremos fortalecer a cooperação econômica e comercial, vamos reforçar os laços entre os nossos povos e fortaleceremos nossa cooperação na área de segurança”, afirmou o cônsul.

“Queremos elaborar um plano estratégico para ampliar os laços entre os EUA e o RS, principalmente em termos comerciais e de investimentos bilaterais. O seu Estado é um dos nossos focos de interesse, principalmente no setor agrícola e de tecnologia”, afirmou o cônsul-geral.

Natural do estado de Montana, o novo representante do governo americano na capital gaúcha é funcionário do Departamento de Estado americano há 20 anos. Foi conselheiro político da embaixada dos Estados Unidos em Havana (Cuba) e trabalhou na missão na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), em Paris, entre 2010 e 2013. Além disso, foi assistente executivo da missão dos EUA nas Nações Unidas, em Nova York.

“Aguardamos a oportunidade estarmos pessoalmente juntos para trabalharmos em favor das melhores relações entre os EUA e o RS. E, claro, seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul”, concluiu o governador.