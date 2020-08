O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (14) 2.678 novos casos de coronavírus e teve confirmados mais 47 óbitos entre os dias 16 de julho a 13 de agosto. O total de casos confirmados é de 95.142 pessoas em 477 municípios (96%) e 2.631 óbitos. Há 83.868 recuperados (88% dos casos).

Os novos óbitos associados são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 81 anos);

Alvorada (homem, 78 anos);

Canela (mulher, 61 anos);

Canela (homem, 64 anos);

Canela (homem, 61 anos);

Canoas (mulher, 65 anos);

Canoas (homem, 59 anos);

Canoas (homem, 69 anos);

Canoas (mulher, 71 anos);

Canoas (mulher, 69 anos);

Canoas (mulher, 71 anos);

Caxias do Sul (mulher, 61 anos);

Caxias do Sul (mulher, 57 anos);

Chapada (homem, 74 anos);

Eldorado do Sul (mulher, 63 anos);

Eldorado do Sul (homem, 61 anos);

Erechim (homem, 63 anos);

Esteio (homem, 62 anos);

Esteio (homem, 87 anos);

Gravataí (homem, 52 anos);

Igrejinha (homem, 65 anos);

Novo Hamburgo (homem, 88 anos);

Parobé (homem, 46 anos);

Pelotas (mulher, 85 anos);

Pelotas (homem, 67 anos);

Porto Alegre (mulher, 72 anos);

Porto Alegre (mulher, 62 anos);

Porto Alegre (mulher, 85 anos);

Porto Alegre (mulher, 78 anos);

Porto Alegre (homem, 82 anos);

Porto Alegre (homem, 62 anos);

Porto Alegre (homem, 59 anos);

Porto Alegre (homem, 54 anos);

Porto Alegre (mulher, 75 anos);

Porto Alegre (mulher, 82 anos);

Rio Grande (menino, 9 anos);

Rio Grande (mulher, 78 anos);

Santa Rosa (mulher, 76 anos);

Santa Rosa (mulher, 87 anos);

Santo Antônio da Patrulha (homem, 85 anos);

São Jerônimo (homem, 78 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 67 anos);

Sarandi (mulher, 52 anos);

Taquara (mulher, 89 anos);

Três Coroas (homem, 58 anos);

Tucunduva (homem, 15 anos);

Viamão (homem, 68 anos).

A atualização teve ainda 96 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.