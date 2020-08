Funcionalidade Prontuário do Cidadão, no #EuFaçoPOA. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Funcionalidade Prontuário do Cidadão, no #EuFaçoPOA.

Foi lançado nesta sexta-feira (14) o Prontuário do Cidadão, funcionalidade que possibilita agendar consultas médicas pelo aplicativo #EuFaçoPOA. A ferramenta, criada pela Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre), irá dar acesso do paciente aos principais serviços de saúde prestados pelo Município.

Pela ferramenta será possível, por exemplo, agendar consultas para unidades de saúde, ver resultados de exames de imagem e laboratoriais, acompanhar a validade de medicamentos recebidos e ter acesso a boletins médicos de internações hospitalares.

“A entrega de hoje tem uma grande simbologia neste momento da pandemia, pois evita contatos desnecessários, principalmente para as pessoas dos grupos de risco e para aquelas que moram em bairros mais distantes”, afirmou o prefeito Nelson Marchezan Júnior, que também disse que a Capital avançou muito na redução das filas de espera por consultas e leitos.

O secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, explica que o novo instrumento irá subsidiar a assistência e a transição ao cuidado do paciente, melhorando os resultados em saúde e otimizando recursos. “O Prontuário do Cidadão será implantado gradativamente nos postos de saúde da Capital”, diz. As equipes serão capacitadas com orientadores em Unidades de Saúde para explicar o funcionamento.

O agendamento de consultas e o acompanhamento dos dados do paciente será realizados através de uma autenticação do sistema E-Gov, garantindo segurança das informações. Para o secretário de saúde adjunto, Natan Katz, com o sistema será possível dar mais transparência, qualificando as informações em saúde da cidade e ajudando o usuário na navegação no sistema.

Por se tratar de uma ferramenta integrada, foi preciso garantir a segurança dos dados do paciente. A implantação completa deve ser realizada até o final do ano.

Funcionalidades do APP #EuFaçoPoa

1) Agendamento de Consultas: Disponível para o turno estendido (para toda população) e para o turno diurno de seis unidades: 1º de Maio, Ernesto Araújo, Lomba do Pinheiro, Nossa Senhora de Belém, Osmar Freitas e São Carlos.

2) Prontuário Eletrônico do Cidadão: Será possível ver resultados de exames de imagem e laboratoriais, acompanhar validade de medicamentos recebidos e ter acesso a boletins médicos de internações hospitalares. É necessário fazer a validação na Unidade de Saúde para o acesso ao prontuário, assim como para alguns aplicativos de bancos. O aplicativo está adequado à lei de proteção de dados.