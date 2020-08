Em vídeo compartilhado no TikTok, a mulher aparece jogando no chão a peça. (Foto: Reprodução/TikTok)

Em vídeo compartilhado no TikTok, a mulher aparece jogando no chão a peça.

O nome do artista Romero Britto está nas redes por uma situação inusitada. Em um vídeo que viralizou no TikTok, ele aparece surpreso com a chegada de uma mulher a um evento do qual participa. Ela quebra uma de suas peças em sua frente – ele ainda tenta segurar. “Não vá a meu restaurante nem ofenda meu pessoal, mas nunca. Eu te respeitava”, diz a mulher.

A peça de Romero Britto, em tamanho original, semelhante à quebrada, custa US$ 4.800 (cerca de R$ 25,9 mil).

O vídeo, publicado no TikTok de Faye Pindell, teve milhares de views e também foi replicada em diversos outros locais. A própria Faye explica, em um segundo vídeo, um pouco sobre o incidente.

Conforme Faye, a mulher seria administradora um restaurante e quebrou a porcelana durante um evento realizado pelo artista.

Aparentemente ele esteve no restaurante da mulher anteriormente e teria destratado um funcionário. Então ela decidiu levar sua própria porcelana e quebrar na sua frente, dizendo que o respeitava, mas que não fosse mais ao seu restaurante nem desrespeitasse a sua equipe.