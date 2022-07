Esporte Confira como ficou o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

O título será definido em duelos de ida e volta: as finais da competição acontecem em 12 e 19 de outubro. Foto: Thais Magalhães/CBF

Foram definidos nesta terça-feira (19) os duelos das quartas de final da Copa do Brasil 2022 em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. De um lado da chave estão Atlético-GO x Corinthians e Fortaleza x Fluminense e do outro América-MG x São Paulo e Athletico-PR x Flamengo.

Os jogos de ida acontecerão nos dias 27 e 28 de julho, enquanto os da volta estão marcados para 17 e 18 de agosto. Também foram sorteados os mandos de campo: Corinthians, Fluminense, América-MG e Athletico-PR decidem seus duelos em casa.

O título será definido em duelos de ida e volta: as finais da competição acontecem em 12 e 19 de outubro.

Confusão no sorteio

A diretoria do Flamengo ficou contrariada com a mudança de mando de campo no sorteio da Copa do Brasil e contestou a CBF sobre os supostos critérios adotados. Ao clube, foi explicado que quando dois times da mesma cidade estão em sorteio na chave, o último a ser sorteado, no caso do carioca, tem o mando invertido. O Fluminense saiu primeiro.

Assim, o Flamengo enfrentaria o Athletico no Maracanã, no primeiro jogo, e a volta, em Curitiba. Enquanto o Fluminense decide contra o Fortaleza em casa.

O presidente Rodolfo Landim cobrou que a CBF explicasse se o critério estava em algum regulamento, pois o Flamengo não foi informado sobre isso antes do sorteio. No aeroporto, enquanto embarcava com o time para o jogo com o Juventude, esbravejou: “O critério é para prejudicar meu time? Por que não inverte o Fluminense?”, disse.

A confusão aconteceu após o sorteio de mando de campo. Após os confrontos definidos, a CBF tira uma bola par ou ímpar, que define se a chave fica como está ou se inverte. Veio bola ímpar que resolveu que a ordem do sorteio deixaria o Flamengo sem a preferência do mando. Mas essa dinâmica não foi explicada durante o sorteio, embora ocorra em todos eles. O Flamengo alegou que essa informação não estava em nenhum dos regulamentos e os revisava. Só que a situação ocorreu da mesma forma no sorteio das oitavas de final e o clube foi favorecido.

Cacau Cotta, diretor de relações externas do Flamengo, esteve na sede da CBF e obteve explicações do diretor de competições da entidade, Julio Avelar, sobre o assunto.

“Faltou ser uma coisa mais transparente para os clubes. E que isso esteja no regulamento, para ficar mais claro para a torcida, para os clubes”, afirmou o dirigente.

Não haveria limitação do Maracanã para jogos seguidos de Fla e Flu, que aconteceriam nos dias 27 e 28 de julho, em função do gramado.

Segundo informações vindas da CBF, o regulamento de competições prevê que, por questão de segurança, a recomendação é que jogo na mesma praça não aconteça na mesma semana.

