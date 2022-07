Grêmio Grêmio empata em 1 a 1 com Brusque e desperdiça chance de subir na tabela da Série B

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

Em Santa Catarina, Tricolor saiu na frente, mas time da casa conseguiu igualar. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Em Santa Catarina, Tricolor saiu na frente, mas time da casa conseguiu igualar. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio saiu na frente nesta terça-feira (19), mas cedeu o empate e ficou no 1 a 1 com o Brusque, fora de casa. O resultado no duelo da 19ª rodada da Série B faz o Tricolor desperdiçar chance de subir para vice-liderança.

O Grêmio, agora, soma 33 pontos. Em caso de vitória e tropeços de Vasco e Bahia, o time de Roger Machado poderia pular de quarto para segundo lugar na tabela. Não deu. O Brusque chegou a 22 pontos e está na parte intermediária da tabela.

O próximo compromisso é diante da Ponte Preta, no próximo sábado (23), às 16h30, na Arena.

A partida

Roger Machado teve de fazer mudanças no time. Nicolas, com um quadro de gastroenterite, não viajou para Santa Catarina. Diogo Barbosa foi o escolhido para atuar na lateral-esquerda. Esta foi a única troca na equipe, em relação a que venceu o Tombense por 3 a 0.

Jogando fora de casa, o Grêmio iniciou a partida no ataque. Bitello chutou da entrada da grande área, fazendo Jordan espalmar pela linha de fundo.

Após o lance, o Tricolor passou a trocar mais passes e priorizar a posse de bola, tentando encontrar uma brecha para marcar o gol, mas a defesa catarinense marcava o ataque gremista.

A zaga da equipe de Roger Machado também trabalhava, fazendo o Brusque ter dificuldades para finalizar. O tempo passava, o jogo era morno e se caracterizava pelas poucas criações.

O time catarinense teve a grande oportunidade aos 38’, mas Grando estava lá para fazer uma grande defesa. O lance aconteceu quando o Brusque trocava passes na grande área e a bola sobrou para Balotelli, no lado esquerdo. O jogador adversário chutou e o goleiro gremista espalmou, fazendo a defesa completar para longe do gol.

Segundo tempo

O Grêmio voltou para a segunda etapa com a mesma formação. O ponteiro passava dos três minutos, quando Campaz teve a primeira chance clara do segundo tempo. O camisa 7 recebeu pela direita e bateu rasteiro, Jordan defendeu. Segundos depois, mais uma oportunidade. Dessa vez, Bitello não deixou passar. O meia tabelou com Biel, no ataque, ficou livre, cara a cara com o arqueiro, e chutou para o fundo das redes.

O Brusque reagiu rápido e, com oito minutos, empatou com Wallace, que marcou de cabeça, após cobrança de falta na área.

Após os gols, a partida seguiu sem muitas finalizações. O Grêmio tentou encontrar o gol, aos 14’. Campaz recebeu a bola, arrancou com velocidade e tentou um chute da intermediária, mas acabou indo pela linha de fundo.

Para buscar a vitória, Roger Machado promoveu a primeira mudança no ataque do Grêmio, aos 21’. Janderson entrou na vaga de Campaz.

Quando o Tricolor arriscava, era de longe. Aos 33’, Ferreira tentou uma finalização de fora da área e a bola passou perto da trave adversária.

O ponteiro passava dos 35’, quando o comandante gremista realizou mais trocas. Villasanti e Biel saíram para as entradas de Thiago Santos e Pedro Lucas. O Grêmio tentava trocar passes para chegar no ataque, mas a defesa do Brusque se fechava.

Roger seguiu modificando a equipe e fez as últimas trocas aos 42’, quando Sarará e Elias entraram nos lugares de Bitello e Ferreira, mas não deu tempo para ampliar.

Ficha técnica

Grêmio

Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti (Thiago Santos), Bitello (Sarará), Campaz (Janderson), Gabriel Teixeira (Pedro Lucas) e Ferreira (Elias Manoel); Diego Souza. Técnico: Roger Machado

Brusque

Jordan; Pará (Edilson Júnior), Éverton Alemão, Wallace Reis e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Wagner Balotelli, Álvaro (Gabriel Taliari); Fernandinho e Crislan (Júnior Todinho). Técnico: Luan Carlos.

Arbitragem

Luiz Flavio de Oliveira (Fifa), auxiliado por Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Daniel Luis Marques (trio paulista). VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-SP).

