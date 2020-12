Dicas de O Sul Confira dez dicas para a sua ceia de Natal

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

Um período repleto de lembranças e emoções. O final de ano chega cheio de desafios e esperança. Buscando oportunizar momentos especiais e de muito sabor à mesa, foi lançado o projeto Natalizando Bom Princípio Alimentos.

A indústria gaúcha, com sede em Tupandi, e que produz linhas de doces, geleias, conservas, condimentos, fruits and nuts, lançou um desafio à equipe do chef Cristiano Schuck. O resultado desse projeto está disponível ao público, a partir deste mês, com a produção de uma série de vídeos exclusivos nas redes sociais e no canal do Youtube da Bom Princípio Alimentos.

“Pensamos em cada detalhe. Gravamos essa série, na sede da empresa, buscando contribuir com dicas criativas, fáceis e que estejam em sintonia com todo o propósito das linhas e produtos que a Bom Princípio oportuniza. A ideia é trazer leveza e, inclusive, um toque de humor, como no caso das uvas passas por exemplo”, explica Schuck. Também ganha destaque na campanha de Natal os produtos disponíveis na loja virtual http://loja.bomprincipioalimentos.com.br/.

Dicas do chef Cristiano Schuck para a sua ceia de Natal

1 – O mito da uva passa!

A primeira delas é hidratar as uvas passas com o seu suco de fruta favorito ou espumante. Outra dica bem legal é ferver as uvas passas com uma calda a base de água, um pouquinho de açúcar e anis estrelado e servir em uma cumbuquinha charmosa com um pouco da calda colocada a parte, do lado do arroz à grega. Assim os apaixonados se deliciam e quem não é muito fã pode comer sem catar nada no meio do seu prato. Você também pode substituir a uva passa por damasco da Bom Princípio Alimentos picado das duas maneiras. Fica igualmente bom.

2- É pavê sim senhor!

Mais tradicional do que a pergunta se é para ver ou para comer é a própria receita de Pavê e a ideia de que, todo ano, é sempre a mesma coisa. Essa receita é baseada em dois pilares, os creminhos deliciosos e bolacha champagne. Porém nossa receita irá colocar uma dose generosa de creme coragem sabor chocolate meio amargo da Bom Princípio Alimentos e frutas picadas para trazer equilíbrio na doçura e leve para a sobremesa. Creminho de pavê + uva Itália + morangos.

3 – Sorvetes com emoções

Coloque a sua emoção com os cremes de chocolate Bom Princípio Alimentos em um potinho. Leve ao micro-ondas por alguns segundos e use como calda para aquele sorvete que, também pode ser uma sobremesa perfeita para os apaixonados por um docinho, após a ceia, mas não querem passar muito tempo preparando doces.

4 – Rabanada com avelã

Mais clássico que o bom velhinho de barba branca e roupa vermelha é a clássica rabana de Natal. Este ano, a dica é polvilhar as rabanadas com leite em pó e servir com creme de avelã Bom Princípio Alimentos.

5 – Damascos recheados

Uma entrada fácil de fazer e deliciosa de comer, enquanto esperamos o tão esperado momento da ceia de Natal, são os damascos Bom Princípio Alimentos desidratados e recheados. Podemos rechear com queijos, frutas ou com aquelas pastinhas que podem ser compradas prontas. Ou você pode fazer uma super prática triturando partes iguais de ricota, gorgonzola e nozes.

6 – Como ressaltar o sabor e a crocância das nuts

Coloque suas castanhas da Bom Princípio Alimentos, em uma frigideira, junto com um fio de azeite de oliva, um toque de sal e pimenta do reino moída. Ligue o fogo baixo e mexa as nuts até que você sinta aquele aroma de amêndoas tostadinhas pairando no ar! Lembre-se de que a crocância só aparece, quando as castanhas estiverem completamente frias.

7 – Molho especial para ceia

Junto com o Natal chega o verão, muitos molhos de saladas e, para acompanhar, as carnes de final de ano são a base de derivados de leite e ovos. Contudo, sabemos que o calor é vilão na vida útil desses molhos e dos preparos que os contém. A grande dica aqui é uma maionese de castanha de caju da Bom Princípio Alimentos. Basta deixar as castanhas de molho e água até cobrir por cerca de 1 hora, escorra e bata no liquidificador com azeite de oliva, sal e seus temperos favoritos.

8 – Castanhas na farofa

O destaque de todas as mesas de final de ano são as carnes, e um grande acompanhante destas são as farofas. Já experimentou adicionar castanhas da Bom Princípio Alimentos na sua receita de farofa? Elas trazem textura crocante e um sabor inigualável pra esse acompanhamento presente em nossas festividades de encerramento do ano.

9 – Salpicão refrescante e saboroso

Outro velho conhecido dos festejos de final de ano é o salpicão, molhadinho, refrescante e saboroso ainda temos espaço para inovar. Já pensou em incluir pimenta biquinho em conserva e cebolinha cristal – ambas da Bom Princípio Alimentos – na sua receita? Essas conservas irão contribuir com acidez e sabores bem particulares.

10 – Crie seu molho Barbecue

Já pensou em fazer um molho Barbecue em segundos para servir junto com a sua costelinha de porco assada? Essa dica é super fácil e vai ser surpreendente, basta misturar nosso doce de goiaba Bom Princípio Alimentos com molho inglês e shoyu, pincele sobre sua carne de porco assada minutos entes de tirar do forno, ou da churrasqueira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul