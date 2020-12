Acontece Confira dicas para manter a calma e se sair bem nos vestibulares de PUCRS e Unisinos

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

(Foto: Agência Brasil)

O final do ano é sempre uma fase de correria para os vestibulandos. Neste fim de semana, a PUCRS e a Unisinos duas das principais Instituições de Ensino Superior privado do Estado, aplicarão seus exames e selecionarão os acadêmicos do primeiro semestre de 2021.

Para os estudantes passarem por esta fase sem sobressaltos, algumas dicas são valiosas. “No caso da PUC, vale a pena analisar as provas das últimas edições. O vestibular da universidade sofreu alterações recentemente, mas os conteúdos cobrados em determinadas matérias, como Literatura, Química e História, são historicamente consolidados e pode compensar observar assuntos que tendem a se repetir e reforçar os estudos nesses tópicos”, salienta o professor e coordenador pedagógico do pré-vestibular Fleming Medicina, Francis Madeira.

Já com relação à Unisinos, por ser uma prova inédita, fica mais difícil especular o que será cobrado. “Trata-se de um vestibular novo. Ainda que a instituição mantivesse um processo seletivo próprio para alguns cursos, era bem menor do que esse modelo atual de 70 questões mais uma redação para Medicina (no caso deste curso, a seleção sempre foi feita com a nota do Enem). Assim, teremos de esperar a aplicação da prova para avaliar tendências futuras, caso esse vestibular se mantenha”, contextualiza o professor.

Às vésperas das provas, independentemente do concurso, é conveniente que o candidato opte por estratégias que gerem menos estresse e ansiedade. “Há alunos que aumentam o estado de tensão quando se desligam totalmente dos estudos. Outros, não podem nem ver livros que já ficam ansiosos. Cada um deve conhecer seu próprio perfil. Pessoalmente, creio que não haja espaço ou tempo para aprendizagem genuína de última hora, mas reavivar na memória determinados conceitos pode ajudar”, destaca.

