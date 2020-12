Acontece Foton lança no Brasil nova geração de caminhões urbanos – Família Aumark S

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação/ Foton)

A Foton Caminhões realizou nesta quarta-feira (02) um evento on-line para apresenta ao mercado brasileiro sua nova geração de caminhões leves e médios. Trata-se da nova Família Aumark S, veículos que trazem, de série, os mais elevados conceitos de segurança, desempenho e conforto. Os novos caminhões, recentemente lançados na China, chegam ao País em três versões, sendo o Citytruck 6.5-15, Citytruck 9-16 e Citytruck 11-16.

“Esses veículos serão um novo marco na história da logística urbana brasileira. São caminhões que trazem, de série, itens de conforto e segurança que até então só eram encontrados como opcionais”, comenta Márcio Vita, CEO da Foton no Brasil.

Os novos modelos da família Aumark S serão importados inicialmente. Para Márcio Vita, “há uma boa expectativa em relação ao desempenho em vendas, uma vez que os veículos trazem atributos de qualidade superiores aos concorrentes e preços mais competitivos”. Na China, esses caminhões foram lançados em 2018 e já apresentam resultados de vendas positivos, em torno de 280 mil unidades vendidas.

Atributos Técnicos

O trem-de-força dos novos caminhões segue com a harmoniosa dobradinha motorização Cummins e transmissão ZF, que asseguram otimização do consumo, reduzidos níveis de emissões e atende as normas Proconve P7, além de oferecer durabilidade e resistência reconhecidas.

A versão Citytruck 6.5-15 vem equipada com o motor Cummins ISF 2.8 L com potência de 150 cavalos e torque de 360 Nm, e é acoplado à transmissão ZF 5S 368, sincronizada com overdrive. Já a versão Citytruck 11-16 traz o motor Cummins ISF 3.8 L com potência de 156 cavalos e torque de 500 Nm em conjunto com a transmissão ZF 6S 500, sincronizada e com Overdrive. Ambas possuem janela para tomada de força (PTO).

A versão Citytruck 9-16 vem equipada com o mesmo trem-de-força, portanto com mesma potência e torque. A diferença está no entre eixos menor, de 3,8 metros, tanque de combustível e pneus menores. Seu PBT é de 8.500 quilos, enquanto o modelo de 11 toneladas é de 10.116 quilos legal e 11 mil quilos na capacidade técnica.

Os veículos contam com sistemas de injeção common rail e tratamento dos gases de escape com tecnologia SCR, tecnologia eficaz e confiável na redução de emissões. As novas versões da família Aumark S também são as únicas da categoria com tanques de ar e de combustível em alumínio e com maior capacidade. O tanque do Citytruck 6.5-15 comporta 120 litros de diesel, o 9-16 possui capacidade para 160 litros, enquanto o Citytruck 11-16 comporta 200 litros de diesel.

Os três novos caminhões da Foton Caminhões contam com freio a ar, da WABCO, reconhecido por sua alta eficiência e disponibilidade de componentes, garantindo mais segurança e conforto durante a operação. E a versão Citytruck 6.5-15 é o único da categoria que vem equipado com freio a ar, tanto no freio dianteiro como no traseiro.

Os novos modelos de caminhões da Família Aumark S contam com freio motor e possuem uma tecla de ajuste de condução, para favorecer a redução no consumo de combustível. Além disso, possuem sistemas de segurança ativa da WABCO como freios ABS e EBD – Eletronic Brake Force Distribution no Citytruck 6.5-15, ABS nos 9-16 e 11-16, bem como DRL – Daytime Running Light – em LED, fornecendo mais segurança na condução do motorista, mas também aos pedestres e outros condutores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece