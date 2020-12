Acontece Canoas terá escola de gastronomia de renome internacional

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

(Foto: Divulgação/ IGA)

Uma notícia boa para os apaixonados por gastronomia, os interessados terão oportunidade de se qualificar profissionalmente na área. Isso, porque o Instituto Gastronômico das Américas (IGA) vai inaugurar a sua primeira filial na região metropolitana de Porto Alegre no dia 10 de dezembro, no Centro de Canoas.

Devido ao cenário de pandemia, pequenos grupos serão recepcionados ao longo do dia para conhecer as instalações. Será obrigatório o uso de máscaras e haverá distribuição de álcool em gel.

O investimento em Canoas é dos empresários Ricardo Gronefeld e Cristian Winterscheidt. Eles perceberam o potencial de crescimento do município e a necessidade de oferecer uma especialização na área da gastronomia. “A presença do tema em programas de televisão desperta grande interesse do público”, explica Ricardo. “Estamos chegando para suprir a oferta desse mercado crescente em nossa região”, complementa Cristian.

O IGA oferece os cursos de Gastronomia e Alta Cozinha e Confeitaria Avançada e Profissional, com duração de 2 anos cada. O empresário Ricardo Gronefeld lembra que o aluno receberá um certificado para cada ano, com reconhecimento no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.

As aulas, que terão início em março de 2021, vão além das técnicas culinárias. Os futuros chefs também terão aulas de inglês e francês, administração, marketing e organização de eventos. Há, ainda, a opção de cursos com 8 meses de duração, com temas como bebidas e cozinha saudável, e o Cozinheirinhos, para crianças a partir de 8 anos. As matrículas podem ser feitas a partir do dia 10 de dezembro.

Além da excelência no ensino, um dos diferenciais da escola é o fornecimento de todo o material didático e matéria prima, além dos uniformes. Com equipamentos de alta qualidade e tecnologia, a sede do IGA em Canoas contará com duas cozinhas profissionais, ampla área social e espaço para um café. “A ideia é proporcionar aos estudantes um ambiente de integração e troca de experiências”, destaca Cristian.

