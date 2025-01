Grêmio Confira o esquema de trânsito para o confronto entre Grêmio e São Luiz na Arena

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Partida acontece neste sábado (1º), às 16h30min Foto: César Lopes/PMPA (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) divulgou o esquema de trânsito para a partida que acontece neste sábado (1º), entre Grêmio e São Luiz, na Arena.

A partida, válida pela quarta rodada do Gauchão, acontece às 16h30min e a abertura dos portões está marcada para às 14h30. Duas linhas especiais de ônibus começam circular às 13h.

Ônibus F04 Futebol Arena – Seis veículos saem do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem marcada para às 13h. Após o final da partida, seis ônibus partirão do Terminal Voluntários da Pátria/Leopoldo Brentano, com desembarque no Largo Glênio Peres.

Ônibus T2.3 Transversal 2/Arena – Sete veículos tem saída marcada da rua Peri Machado, no Menino Deus, em direção ao estádio, também iniciando às 13h. Ao final do jogo, seis veículos articulados partirão do Terminal Voluntários da Pátria/Leopoldo Brentano e vão desembarcar na rua Peri Machado.

Lotação – Ao fim da partida, as lotações da linha 60.4 – Parque Humaitá irão em direção ao Centro, saindo da avenida Padre Leopoldo Brentano, no Humaitá, para o Terminal Sete de Setembro.

Trânsito – Os agentes da EPTC irão orientar a circulação ao redor do estádio a partir das 8h, garantindo a segurança viária e minimizando os impactos no trânsito. A partir das 13h30, conforme monitoramento local, a avenida Padre Leopoldo Brentano será bloqueada a partir da Rótula A.J. Renner, e a alça da BR-448.

2025-01-31