Inter Inter anuncia a implementação de biometria facial para entrada no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Todos os equipamentos já foram instalados pelo clube Foto: Divulgação/Inter Todos os equipamentos já foram instalados pelo clube. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter anunciou, nesta sexta-feira (31), que entre os meses de fevereiro e julho, será implementado a biometria facial para entrada no estádio Beira-Rio. Todos os aparelhos necessários já foram devidamente instalados, o que garantirá um fácil acesso e mais seguro para os torcedores colorados.

Desde fevereiro de 2024, os torcedores que frequentam o portão 5 no estádio já convivem com o sistema. Agora, os demais setores passarão pelos testes para que a tecnologia seja aperfeiçoada e esteja em total operação até julho de 2025.

O cadastramento de da biometria facial de torcedores ocorrerá gradativamente. Segundo vice-presidente de Administração do Internacional, André Dalto, a nova tecnologia representará uma importante evolução.

“O Clube trabalhava com a ideia da biometria facial antes mesmo da promulgação da Lei Geral do Esporte. Era uma provocação interna, nascida do nosso desejo em oferecer uma experiência cada vez melhor ao público que frequenta os jogos no Beira-Rio. Depois de pesquisas no mercado e a devida implementação do sistema, estamos prontos para adotar uma tecnologia que aumentará a segurança, o controle do público e a eficiência no acesso ao Estádio, diminuir filas e aumentando a convivência, além de reduzir as práticas de cambismo”, afirmou Dalto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-anuncia-a-implementacao-de-biometria-facial-para-entrada-no-beira-rio/

Inter anuncia a implementação de biometria facial para entrada no Beira-Rio

2025-01-31