Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

Evento faz parte do calendário do IMAMA desde 2004. (Foto: Jackson Ciceri/O Sul)

O trânsito da capital terá alterações neste domingo (20) em razão da Caminhada das Vitoriosas, organizado pelo Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama) e com início às 9h, partindo do Parcão e terminando na Redenção. Durante o percurso, conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), haverá bloqueio total das vias, realizado de forma temporária, conforme o avanço da caminhada.

O itinerário da caminhada inicia no Parcão, passando pela avenida Goethe, rua Vasco da Gama, rua Fernandes Vieira, avenida Osvaldo Aranha, avenida José Bonifácio, com chegada na Redenção.

Cada bloqueio deverá durar cerca de 10 minutos. A EPTC recomenda que os motoristas se antecipem ou evitem transitar pelas áreas afetadas.

As linhas T3 e T8, no sentido Norte/Sul, terão um desvio em seu percurso. Passando pela rua Olavo Barreto Viana, 24 de Outubro, Miguel Tostes, Castro Alves e avenida Goethe, retomando o itinerário habitual. A linha 520.3, no sentido Centro/bairro, seguirá pela rua Mostardeiro, Miguel Tostes, Castro Alves e Goethe, também voltando ao seu percurso normal após o desvio.

Criada a partir do Dia Estadual da Luta Contra o Câncer de Mama do RS, a Caminhada das Vitoriosas tem o objetivo de chamar a atenção da população para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, mobilizar e conscientizar a sociedade para o autocuidado e a saúde integral das mulheres gaúchas. As chances de cura da doença chegam a 95%, quando diagnosticada cedo. A Caminhada das Vitoriosas já faz parte do calendário do IMAMA desde 2004, com adesão crescente, tanto na Capital quanto no Interior.

Mais bloqueios

A EPTC informou que também haverá bloqueios a partir das 5h30, em razão da POA Ladies Run a partir do cruzamento das avenidas Padre Cacique e Diário de Notícias. Às 6h20 começa o bloqueio da Rótula da Diário de Notícias com a Wenceslau Escobar e da Diário de Notícias com a avenida Guaíba. A área deve ser liberada até as 10h.

Nesses locais, a orientação da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) é que os motoristas que precisem seguir no sentido Centro-bairro utilizem as avenidas Padre Cacique, Chuí, Icaraí e Wenceslau Escobar. Já quem estiver se deslocando do bairro ao Centro deve utilizar a Wenceslau Escobar, Icaraí, Chuí e Pinheiro Borda.

Na saída do Barra Shopping Sul, na Diário de Notícias, a pista será separada para permitir o deslocamento de veículos até a esquina da Padre Cacique.

2024-10-19