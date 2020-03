Inter Confira o esquema de trânsito e transporte para Inter e Universidad Católica

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Partida ocorre nesta terça-feira, às 19h15, no estádio Beira-Rio Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgou o esquema de trânsito e transporte para o jogo Internacional e Universidad Católica (CHI), nesta terça-feira, no estádio Beira-Rio, válido pela Copa Libertadores. A partida tem início às 19h15, com abertura dos portões às 17h15. A previsão é de aproximadamente 45 mil torcedores.

A partir das 17h, oito ônibus da linha Especial Futebol sairão do Largo Glênio Peres (ao lado do Mercado Público) em direção ao estádio. A linha também estará disponível para os torcedores ao final da partida. Além da Especial Futebol, mais de 20 linhas regulares já atendem a região pelo corredor da avenida Padre Cacique. Os serviços de lotação e de táxi também serão reforçados. Após o jogo, lotações estarão estacionados na rua Nestor Ludwig (antiga rua A), para circulação até a Zona Sul, inclusive pelo eixo Teresópolis/Cavalhada.

Trânsito – A avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio) terá fluxo liberado para circulação dos veículos. Para quem trafegar pela rua Otávio Dutra em direção ao estádio, a travessia da avenida Padre Cacique poderá ficar bloqueada em razão de uma maior proteção dos pedestres e pelo intenso fluxo de veículos naquela área. O horário do bloqueio será definido de acordo com monitoramento dos agentes no local.

Após o jogo, a avenida Edvaldo Pereira Paiva terá fluxo único em direção ao Centro Histórico, conforme monitoramento dos agentes. Quem utilizar a rua Fernando Lúcio da Costa também poderá fazer o deslocamento para a Zona Sul pela avenida Edvaldo Pereira Paiva. Os motoristas que desejarem evitar as imediações do estádio poderão utilizar, como alternativa para a Zona Sul, a 3ª Perimetral ou o eixo da Ipiranga, Azenha, Carlos Barbosa e Oscar Pereira.

Rotas para o Beira-Rio

Região Metropolitana/Beira-Rio: BR-290 ou BR-116, Castelo Branco, Mauá, Loureiro da Silva, Augusto de Carvalho, Edvaldo Pereira Paiva. Pela BR-116 também há possibilidade de seguir pela Farrapos, Sarmento Barata, 18 de Novembro, 3ª Perimetral, Ipiranga, Padre Cacique ou Edvaldo Pereira Paiva. O fluxo a partir da 3ª Perimetral pode ser utilizado também para quem se desloca da Zona Leste em direção ao estádio.

Zona Sul/Beira-Rio – Icaraí, Pinheiro Borda, viaduto Abdias do Nascimento, Edvaldo Pereira Paiva ou Padre Cacique, até as imediações do estádio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

