Libertadores: Inter x Universidad Católica; acompanhe

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Beira-Rio sedia confronto pela Libertadores. Foto: Reprodução/Twitter Beira-Rio sedia confronto pela Libertadores. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Internacional estreia na fase de grupos da Libertadores da América nesta terça-feira (3) pelo grupo E, contra o Universidad Católica, do Chile, em jogo marcado para as 19h15min no Beira-Rio. O grupo ainda conta com o América de Cali, da Colômbia, e o Grêmio.

Escalação

Internacional – Técnico Eduardo Coudet

Marcelo Lomba, Victor Cuesta, Bruno Fuchs, Rodinei, Uendel, Musto, Edenilson, Marcos Guilherme, Boschilia, Guerrero, Thiago Galhardo.

Universidad Católica – Técnico Ariél Holan

Dituro, Asta-Buruaga, Kuscevic, Huerta, Parot, Aued, Saavedra, Fuenzalida, Puch, Zampedri, Munder.

Arbitragem

Ángel Arteaga Cabriales auxiliado por Luis Murillo e Carlos Lopez (trio venezuelano).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

