Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Guerrero marcou dois dos três gols da partida. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Após passar por quatro jogos válidos pela pré-Libertadores, o Inter abriu a fase de grupos da competição sul-americana na noite desta terça-feira (3) com uma goleada de 3 a 0 em cima da Universidad Católica, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Os gols da partida foram marcados por Guerrero, duas vezes, e Marcos Guilherme.

Apoiado por 35 mil torcedores, o Inter não hesitou em iniciar a partida encurralando os visitantes. Contando com grande velocidade na linha de frente, característica acentuada pelas entradas de Thiago Galhardo e Marcos Guilherme, o time gaúcho encontrou no contra-ataque sua arma mais efetiva para pressionar a Católica. Da mesma forma, a pressão na saída de bola ofereceu grandes oportunidades para o Colorado.

À altura da variedade de recursos ofensivos estiveram as oportunidades criadas pela equipe comandada por Eduardo Coudet, que acumulou muitas chances, todas travadas pelos visitantes. Desta forma, apesar do volume de jogo colorado, o primeiro tempo foi encerrado com o marcador zerado.

Segundo tempo

O Inter manteve o mesmo ritmo para o segundo tempo e, desta vez, o dono da casa conseguiu ser efetivo.

Aos 16, o peruano Paolo Guerrero abriu o placar em uma cobrança de falta. Cinco minutos depois, de novo ele, recebendo assistência de Galhardo, ampliou. Já quando transcorridos 25 minutos, encerrando o escore, o camisa 9 decidiu servir. Assim, após receber grande passe de Edenilson igualou a dose deixando Marcos Guilherme de frente para o gol aberto. O camisa 23 não titubeou em empurrar para as redes para fechar o placar da noite.

Na próxima rodada da Libertadores, o Inter visita o Grêmio, na Arena, em partida marcada para a quinta-feira da semana que vem (12). O confronto, segundo da fase de grupos, será o primeiro Grenal válido pelo maior torneio de clubes da América. Antes, o Colorado volta a campo neste domingo (8) para encarar o Brasil de Pelotas pela segunda rodada do segundo turno do Gauchão. A partida acontecerá no Beira-Rio.

Ficha técnica

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Bruno Fuchs, Victor Cuesta (Praxedes) e Uendel; Musto; Marcos Guilherme, Edenilson e Boschilia (Rodrigo Lindoso); Thiago Galhardo (Gustavo) e Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet.

Universidad Católica (0): Dituro; Asta-Buruaga (Marceino Núñez), Kuscevic e Huerta; Fuenzalida, Saavedra, Aued (Pinares), Parot e Munder; Puch e Zampedri. Técnico: Ariel Holan.

Arbitragem: Angel Arteaga, auxiliado por Luis Murillo e Carlos Lopez.

