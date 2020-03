Esporte O Grêmio venceu o América de Cali por 2 a 0 na estreia da Libertadores

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Com gols de Victor Ferraz e Matheus Henrique, Tricolor bateu o time colombiano fora de casa. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A noite desta terça-feira (3) foi de estreia do Grêmio na Libertadores da América. O Tricolor entrou em campo no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia, para encarar o América de Cali, pela primeira rodada da fase de grupos da competição. Com gols de Victor Ferraz e Matheus Henrique, venceu o time da casa pelo placar de 2 a 0.

Os gremistas iniciaram bem a partida, conseguindo controlar o jogo e mantendo maior posse de bola, mas a primeira finalização saiu do lado colombiano, com Sierra, que aos 12’ recebeu e chutou de longa distância, mandando por sobre a meta defendida por Vanderlei.

O Grêmio respondeu com efetividade e aos 14 minutos, depois da cobrança de falta de Lucas Silva, a bola desviou na barreira, bateu em Diego Souza e chegou a Victor Ferraz, que com precisão, mandou para o fundo do gol, abrindo o placar.

Outra boa chance do Tricolor saiu dos pés de Everton. Maicon acionou o atacante na esquerda, que recebeu e saiu em velocidade, chutando cruzado, mas a bola passou à esquerda da meta e saiu pela linha de fundo, com 25 minutos jogados. Logo em seguida, Alisson da direita, finalizou, a bola bateu na defesa e voltou a Maicon – o capitão completou a gol, mas a zaga cortou a escanteio. Já os donos da casa levaram perigo aos 29’, em cobrança de escanteio. Pisano cobrou na cabeça de Rangel, que desviou forte, mas mandou por cima do gol.

Passados 40 minutos, o América pressionou. Primeiro, Pisano cortou a marcação e acertou a trave direita d o goleiro gremista. Logo na sequência, Cabrera colocou a bola na área, e Sierra mandou de cabeça, obrigando Vanderlei a fazer grande defesa.

Segundo tempo

O segundo tempo começou muito bem para o Grêmio, que logo aos 4 minutos, depois de uma jogada bem trabalhada, chegou ao segundo gol com Matheus Henrique. Everton invadiu a área e rolou para trás, para o volante, que dominou e mandou uma bomba, sem nenhuma chance de defesa de Chaux.

O América começou a pressionar mais no jogo e conseguiu responder aos 15’, com Pisano, que recebeu de Rangel e chutou a gol, mas Vanderlei fez a defesa com segurança. Em outra chance, os donos da casa chegaram com Vergara finalizando no meio do gol, para mais uma defesa do arqueiro gremista.

Com 40 minutos, o time colombiano chegou em bola parada. Arias cobrou falta, a bola subiu até Rangel, que dividiu com David Braz, mas Vanderlei conseguiu a defesa e em seguida sofreu falta. O Grêmio respondeu nos acréscimos com um chute de Alisson, mas o arqueiro adversário defendeu, impedindo o terceiro gol.

Com a vitória o Grêmio inicia bem a fase de grupos, conquistando seus três primeiros pontos na competição.

Ficha técnica

América de Cali: Chaux; Arrieta (Pérez), Marlon Torres, Segovia e Velasco; Sierra, Ureña e Cabrera; Pisano (Arias), Vergara e Rangel. Técnico: Alexandre Guimarães.

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel (Paulo Miranda), David Braz e Caio Henrique; Lucas Silva, Maicon (Thaciano), Matheus Henrique (Bruno Cortez); Alisson, Everton e Diego Souza Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Guillermo Guerrero (EQU), auxiliado por Byron Romero (EQU) e Ricardo Baren (EQU).

