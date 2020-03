Grêmio Matheus Henrique revela bastidores de comemoração com a camisa ‘mística’ do Grêmio

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Jogador fez referência ao técnico Renato Portaluppi no segundo gol, contra o América de Cali Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

“A primeira coisa que pensei ali: “eu não, a camisa 7”. Essas foram as palavras de Matheus Henrique sobre o momento de comemoração do segundo gol do Grêmio, na vitória sobre o América de Cali, na estreia da fase de grupos da Libertadores. Herdeiro da ‘mística’ 7 do tricolor, o volante, em tom de brincadeira, fez questão de demonstrar ao chefe Renato, que a camisa está em boas mãos.

“Com a minha camisa 7, ouvi muitas coisas, o Renato brincou. Ele fala para a gente que camiseta não quer dizer nada. Quando fiz o gol, foi a primeira coisa que pensei ali: eu não, a camisa 7. Fiz jus à camisa”, declarou o jogador gremista.

A resposta da comemoração em sinal ao técnico veio do próprio Renato, em entrevista coletiva. Ao lado do comandante, o novo número 7 ouviu: “O garoto ficou tão emocionado que fez um golaço e cansou, pediu para sair. A camisa (7) ficou pesada”. Ainda em sua fala, o técnico também destacou a evolução e admitiu que “liberou” o uso do número porque estaria em boas mãos.

“Garoto bom, tem futuro grande no Grêmio, tem evoluído bastante. Sem dúvida alguma, é nível de Seleção. Nas férias, ele me ligou pedindo. Dei porque sabia que faria bom uso. No futuro, sem dúvida vai estar jogando na Europa”, elogiou Renato.

