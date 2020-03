Esporte O Grêmio propõe a criação de Linha de Futebol Exclusiva para Mulheres para dias de jogos

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

A ideia partiu de sócias torcedoras gremistas. (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA)

No intuito de aumentar ainda mais a participação das mulheres na Arena e garantir a segurança do público feminino nos dias de jogos, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, por meio do Departamento do QS (Quadro Social), promoveu na tarde desta quarta-feira (4), um encontro institucional com a Diretoria de Esportes Recreação e Lazer de Porto Alegre e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

No pleito da reunião, que contou com a participação do Diretor do QS, Vidal Pedro Dias Abreu; do Gerente de Fiscalização da EPTC, Luciano Souto; e do Diretor do DRS (Departamento de Responsabilidade Social), Rodrigo Kandrik, foi destacada a possibilidade de criação de uma “Linha Futebol Exclusiva para Mulheres” para ônibus circularem em pontos específicos de Porto Alegre com destino à Arena.

A iniciativa surgiu a partir de uma reunião especial com a participação de sócias e torcedoras comprometidas e atuantes em atividades realizadas pelo Clube, e que levaram ao QS sugestões para fomentar a participação feminina no Estádio. Segundo Vidal Dias, um dos principais pontos impeditivos para o comparecimento do público feminino nos jogos é a dificuldade em deslocar-se sozinho, ou mesmo em grupo, até o estádio gremista. “Considerando as desagradáveis e inaceitáveis situações de eventual discriminação e de desrespeito que elas possam sofrer no caminho até o Estádio, principalmente, mas não exclusivamente, quando não acompanhadas por homens, a implementação de uma linha dedicada ao público feminino passa a ser tratada como uma medida importante e necessária.”

Estiveram presentes ao encontro, as sócias Elizabeth Boito e Joce Sperotto, o executivo de marketing Beto Carvalho, o gerente do Quadro Social Harrison Vianna, o assessor do QS Luis Gustavo Garrido e do DRS, Papaulo Cunha.

