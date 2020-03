Esporte Adescon é o campeão do aberto masculino do Campeonato Praiano de Beach Soccer 2020

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

O evento foi uma realização da Prefeitura de Torres, através da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, com apoio da Liga de Futebol Torrense. Foto: Divulgação O evento foi uma realização da Prefeitura de Torres, através da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, com apoio da Liga de Futebol Torrense. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As finais do Campeonato Praiano de Beach Soccer 2020 foram realizadas no último final de semana em todas as categorias: Sub 9, Sub 11, Sub 13, Master+35, Aberto, Veterano e Feminino. Foi grande o prestígio do público, na Arena de Esportes da Praia Grande, tanto pela manhã como na parte da tarde. O Adescon foi o campeão do aberto masculino. Venceu o Marazul por 4(2) X 4(1), informou a Prefeitura de Torres nesta terça-feira (3).

O evento foi uma realização da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, com apoio da Liga de Futebol Torrense- LIFT. A final do Campeonato foi marcada pelo engajamento dos presentes na “Campanha Ame Ísis”. Coordenadores da ação estavam no local.

Para fortalecer a iniciativa, foi realizado o “Jogo das Estrelas”, com equipes formadas pela administração municipal e imprensa local. Todos adquiriram a camiseta da Campanha. Confira os resultados dos jogos:

Adulto masculino

No jogo do Adescon contra o Marazul, os gols do Adescon foram de Divid Vicente(2), Gabriel da Silva Matos (1) e Edu Gonzaga Antonio (1). O prêmio destaque da final foi para Danilo Cunha da Silva . No Marazul, os gols foram de Jesiel Matos Matis (2), Marcelo Fortes Alves (1) e Luiz Dalencio (1). O prêmio destaque do campeonato foi de Gabriel da Silva Matos.

Master +35

O time Força Jovem foi o Campeão do Master+35. Ganhou do Marzul por 3(3) X 3(2). Os gols do Força foram de Diego Brehm (1), Rossano Jardim Alves (1) e Jailon Abel (1). O destaque da final foi para Diego Brehm. No Marazul, os gols foram de Roberto Shardosim Vargas (1), Jones Vargas da Rosa (1) e Filipi de Oliveira (1). O destaque do Campeonato foi para Chiquinho.

Adulto feminino

A equipe do Soccer Girls é a Bi-Campeã do Campeonato, que jogou contra o time Super Nova, vencendo de 4 X 0. Os gols foram de Claudinéia dos Reis Costa (3) e Glaucia Bauer (1). O destaque da final ficou com Claudinéia e o destaque do Campeonato com Claudiana.

Veterano 50

O São João ganhou do América por 5 X 1. Os gols do São João foram de Gilmar dos Santos (2), Erivan Pereira Lopes (1), Roberto Cipriano da Silva (1). O destaque do Campeonato foi Glai. No América, o gol foi de João Carlos Silveira (1). O destaque da final foi para Reinaldo Porva.

Categoria de base

Na categoria de base, Sub 9, o Juventude venceu o EFAA por 5 X 2

Na categoria de base, Sub 11, o Grêmio Bate Bola venceu a Escolinha SAPT por 5 X 3

Na categoria de base, Sub 13, o Grêmio Bate Bola venceu o EFAA por 1(3) X 1(2)

