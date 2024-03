Grêmio Confira o esquema dos ingressos para estreia das Gurias Gremistas no Brasileiro A1

Os ingressos podem ser adquiridos no momento de acesso ao local, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível

Na próxima segunda-feira (18), o Grêmio fará sua estreia no Campeonato Brasileiro A1. As Gurias Gremistas entram em campo às 20h, diante do Corinthians, no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em jogo válido pela 1ª rodada da competição e contam com o apoio da torcida.

Os ingressos podem ser adquiridos no momento de acesso ao local, mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível. Os itens arrecadados serão destinados às crianças e adolescentes do Instituto Geração Tricolor, IGT.

Quem desejar acessar o estacionamento deve adquirir ticket no momento de acesso, ao valor de R$30.

Confira o esquema dos ingressos para estreia das Gurias Gremistas no Brasileiro A1

