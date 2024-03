Grêmio Grêmio treina com a presença de jogadores da categoria de base no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de março de 2024

Em um dos gramados, o técnico Renato Portaluppi comandou um coletivo com os reservas contra a equipe Sub-20 Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio voltou a trabalhar na manhã desta quarta-feira (13), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, focado na partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, sábado (16), às 16h30, contra o Caxias, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Após o aquecimento e uma sequência de exercícios físicos comandado pelo preparador Mario Pereira e sua equipe, o grupo foi dividido em dois. Em um dos gramados, o técnico Renato Portaluppi comandou um coletivo com os reservas contra a equipe Sub-20.

O time teve Marchesín, Fábio, Rodrigo Ely, Natã e Wesley; Dodi, Du Queiroz, Nathan, Besozzi, Nathan Fernandes e JP Galvão.

No campo ao lado, os titulares realizaram um treino técnico-tático. Uma das metades do gramado foi dividida em três quadrantes onde os jogadores buscavam a intensa movimentação priorizando a posse de bola com passes rápidos e marcação pressão na busca da recuperação.

Os atletas da base que participaram da movimentação foram Fernando (LD), Luís Eduardo (LD), Pedro Gabriel (LE), José Guilherme (LE), Matheus (Z), Athos (Z), Karelle (Z), Camilo (V), Kaick (V), Arthur Jr. (M), Gabriel Passos (A), Guga (A) e Riquelme (A).

Deste grupo, Pedro Gabriel (LE), Luis Eduardo (LD), Athos (Z), Arthur Jr. (M) e Gabriel Passos (A) treinaram com os titulares.

Cuiabano e Soteldo correram em volta do gramado e depois trabalharam fisicamente. O grupo volta aos treinamentos na tarde desta quinta-feira (14), a partir das 15h30, no CT Luiz Carvalho.

