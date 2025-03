Rio Grande do Sul Confira as orientações da Secretaria da Segurança Pública do RS para curtir o Carnaval

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

Leve apenas o necessário, reduzindo o risco de furtos ou perdas de objetos Foto: Joel Vargas/PMP Leve apenas o necessário, reduzindo o risco de furtos ou perdas de objetos. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMP

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Rio Grande do Sul reforçou o policiamento nas ruas para o período do Carnaval, especialmente no litoral, com ações integradas da Polícia Civil e da Brigada Militar. Além do reforço já programado para o veraneio, a Brigada Militar destacou mais 1,4 mil policiais para atuar nas áreas de maior movimento.

A SSP divulgou algumas dicas para os veranistas se protegerem durante a folia. Confira:

Nos blocos

– Leve apenas o necessário, reduzindo o risco de furtos ou perdas de objetos.

– Cuidado com seus cartões e operações via Pix, conferindo sempre o valor na maquininha e ajustando o limite de transferência diário.

– Dê preferência para locais com policiamento ou seguranças.

– Não aceite bebidas ou alimentos de pessoas desconhecidas.

– Evite bolsas abertas ou que fiquem na parte de trás do corpo. Mantenha seus pertences em um local seguro e junto ao corpo.

– Caso você já possua a Carteira de Identidade Nacional, o ideal é utilizar a versão digital, através do gov.br.

À beira-mar

– Busque ficar em áreas monitoradas por guarda-vidas.

– Não ingira bebidas alcoólicas antes de entrar na água. O álcool prejudica sua coordenação, aumentando o risco de afogamentos ou acidentes.

– Fique atento às crianças, elas devem sempre estar acompanhadas de um adulto e com uma distância de, no máximo, um braço.

– Respeite as sinalizações e as indicações das bandeiras, priorizando tomar banho de mar em condições seguras.

– No mar, não use boias e colchões infláveis.

– Mantenha-se sempre hidratado e protegido do sol. É recomendado sempre ter uma garrafa de água consigo e o uso de protetor solar e acessórios que bloqueiem o sol, como bonés e chapéus.

– Caso presencie um afogamento ou outra emergência, acione os guarda-vidas ou o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193.

Em qualquer situação

– Em situações de importunação sexual, não se cale! Denuncie o agressor.

– Procure um policial ou segurança do evento.

– Registre uma ocorrência na delegacia mais próxima.

– Denuncie pelo telefone 197.

