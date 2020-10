Agro Confira os campeões da raça Simental-Fleckvieh da Expointer Digital 2020

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Na foto, dá esquerda para à direita. O touro Grande Campeão, Rodrigo Zoratto Borges de Assis, a cantora Luiza Barbosa, a vaca Grande Campeã e o Eduardo Borges de Assis. (Foto: Divulgação)

Neste ano, 20 animais da raça Simental-Fleckvieh participaram da Expointer Digital 2020. Quem conquistou o 1º Prêmio de categoria, Campeão Touro e Grande Campeão foi o animal que estava no Box 254, o Fst Veloz Poll V30, com 36 meses de idade e pesando 1.034 kg na exposição.

Já a Grande Campeã da raça, 1º Prêmio de categoria e Campeã Vaca Precoce foi do Box 248, a matriz FST Poll Zenóbia Poll Z145, com cria ao pé e pesando 610 kg na feira. O Campeonato Vaca Precoce evidencia as matrizes que tem sua primeira cria antes dos 28 meses de idade. A FST Poll Zenóbia Poll Z145 pariu aos 27 meses de idade o que demonstra a sua grande feminilidade e precocidade, características inerentes da raça Simental-Fleckvieh.

Os dois grandes campeões pertencem ao criador e expositor Dirceu Antônio Borges de Assis, Filhos e Netos, da Fazenda Santa Terezinha, de Jaquirana, Rio Grande do Sul.

