Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

Defesa Civil monitora a situação, em parceria com municípios e outros órgãos estaduais. (Foto: Arquivo/Defesa Civil)

Ao longo desta sexta-feira (16), o Centro de Operações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul intensificou o monitoramento e atendimento à população de várias das 497 cidades gaúchas, em meio à situação resultante dos temporais ocorridos desde a noite anterior. A prioridade são as pessoas que permaneciam em situação de risco.

O trabalho é coordenado em parceria com outros órgãos estaduais e municipais, empregando recursos humanos e materiais para amenizar consequências de problemas como cheias, desabamentos e falta de energia elétrica. Participam do esforço concentrado a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros, dentre outros.

Confira, a seguir, um balanço resumido de como estavam alguns dos principais municípios, no que se refere a danos materiais mais significativos. Os dados constam em atualização divulgada na tarde desta sexta-feira.

– Nova Bréscia: deslocamento de massa, com residência afetada e um casal de idosos removido, porém sem ferimentos.

– Parobé: improvisação de abrigos em duas escolas e em um CTG. Rodovia ERS-239 parcialmente bloqueada.

– Sapiranga: casas alagadas, com moradores desalojados.

– São Sebastião do Caí: equipes retiraram preventivamente famílias de áreas potencialmente atingíveis por inundações. O Ginásio Rio Branco acolheu os afetados pelas cheias do rio Caí.

– Teutônia: registro de alagamentos e de bloqueio na estrada ERS-119.

Serra Gaúcha

– Bento Gonçalves: risco de deslizamentos sobre a via de acesso ao município, nas proximidades do bairro Fenavinho. Acolhendo parecer de órgão técnico da prefeitura, a Defesa Civil municipal isolou parte da via.

– Canela: uma estrutura interditada pelo Corpo de Bombeiros, devido a risco de colapso.

– Carlos Barbosa: queda de barreiras gerando bloqueio de rodovias. O Comando Rodoviário da Brigada Militar e equipe da CSG, Bombeiros civis e Defesa Civil estão trabalhando para o desbloqueio dos pontos.

– Caxias do Sul: locais com deslizamentos, sendo que já foi feita a entrega de lonas por parte da Defesa Civil municipal.

– Gramado: queda de árvore sobre residência, sem feridos. A família já foi realocada em casas de familiares.

– Venâncio Aires: deslizamentos sobre a rodovia estadual RS-422, até o momento interditada.

– Nova Petrópolis: queda de barreira na BR-116, em direção a Caixas, com pista completamente interditada.

Litoral Norte

– Capão da Canoa: diversos pontos de alagamento, inclusive em ruas centrais da cidade.

– Maquiné: pontos de alagamento nos vales, pessoas ilhadas e enchente. As rodovias adjacentes ainda apresentam alagamentos e pontos de bloqueio.

– Santo Antonio da Patrulha: queda de barreira na RS-030, com interdição da via.

– Xangri-Lá: parte da pista da Estrada do Mar cedeu, causando trânsito em meia pista.

(Marcello Campos)

