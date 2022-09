Porto Alegre Confira os locais de vacinação contra a gripe e a Covid-19 nesta segunda em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses Foto: Cristine Rochol/PMPA Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) disponibiliza a vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira (05) para crianças e adultos, em diferentes locais, em Porto Alegre.

A vacinação para crianças a partir de 5 anos poderá ser feita em 19 unidades de saúde, sendo nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Campo da Tuca, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza) e Lindoia Shopping (até as 16h). Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais.

A vacinação de crianças de 3 e 4 anos com a primeira dose contra a Covid-19 está suspensa temporariamente por falta de novas doses de Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado.

Aquelas crianças que já receberam a primeira vacina e estão aptas a fazer a segunda aplicação têm as doses garantidas no Lindoia Shopping, das 9h às 16h, e em oito unidades de saúde, das 8h às 21h: Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde Tristeza, Navegantes, Ramos, Morro Santana, São Carlos, 1º de Maio e Santa Marta.

A imunização para a população a partir de 12 anos irá ocorrer em 35 locais: shoppings João Pessoa e Lindoia Shopping (até as 16h) e em 33 unidades de saúde – nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Ramos, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses em todos os locais.

Quarta dose

A quarta dose está disponível para todas as pessoas com comorbidades com idades entre 18 e 32 anos vacinadas com a terceira dose há mais de quatro meses. Neste público, poderão ser utilizadas as doses da Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, independente da dose aplicada anteriormente.

Entre as comorbidades elegíveis estão diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial (resistente, em estágio 3, ou estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo), doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doença renal crônica, indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea, pessoas vivendo com HIV, hemoglobinopatias, obesidade mórbida, Síndrome de Down e cirrose hepática.

Gripe

Já a vacinação contra a gripe estará disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade em 123 unidades de saúde, Shopping João Pessoa e Lindoia Shopping.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre