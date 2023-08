Mundo Confira os países com mais bilionários per capita no mundo; o Brasil está na lista

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2023

Único representante da América Latina no grupo dos 20 com maior concentração de riqueza, o País tem 51 pessoas com patrimônio total de US$ 160 bilhões. (Foto: Divulgação)

A cada ano, a riqueza das pessoas mais ricas do planeta muda de acordo com fenômenos que impactam a economia mundial, como a pandemia e a invasão da Rússia na Ucrânia. Bilionários ganham e perdem dinheiro. Com base nas últimas movimentações, o blog de finanças Insider Monkey listou os 20 países com mais bilionários per capita no mundo. O Brasil aparece em 18º lugar e é o único representante da América Latina (veja ranking abaixo).

De acordo com o levantamento, o Brasil tem 51 bilionários com patrimônio de US$ 160 bilhões. Fazendo as contas, são 0,00000024 bilionários por habitante no país. Quem aparece no topo dessa lista é Vicky Safra, com uma fortuna de quase US$ 20 bilhões.

O Insider Monkey considerou uma população de 215 milhões de brasileiros, que consta na base de dados do Banco Mundial, de 2020. O Censo mostrou, porém, que o número de habitantes no país é de 203 milhões.

Para todos os 20 países, o levantando considera os dados do Banco Mundial para fazer o cálculo, além da fortuna listada pela revista americana Forbes.

O ranking é liderado por Hong Kong — que tem população estimada em 7,34 milhões — com um total de 66 bilionários com um patrimônio líquido de cerca de US$ 350 bilhões.

Completam o pódio Cingapura, com 35 bilionários entre seus 5,6 milhões habitantes, e a Suíça, que abriga 41 bilionários entre a população de 8,7 milhões de pessoas.

Os Estados Unidos aparecem na lista na 6ª posição. Apesar disso, o país concentra o maior número absoluto de bilionários. “Os bilionários americanos contribuem com US$ 4,5 trilhões para a economia do país”, que possui uma população de 333,2 milhões de habitantes.

A China, por sua vez, ocupa a 16ª posição. Com uma população de 1,4 bilhão, uma das maiores economias do mundo possui 495 bilionários. Zhong Shanshan é o chinês mais rico, com patrimônio líquido de US$ 64,5 bilhões.

Confira a lista de países com mais bilionários per capita:

*Hong Kong

*Cingapura

*Suíça

*Suécia

*Israel

*Estados Unidos

*Taiwan

*Austrália

*Canadá

*Alemanha

*Itália

*Reino Unido

*Rússia

*França

*Coreia do Sul

*China

*Japão

*Brasil

*Índia

*Indonésia.

