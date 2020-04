Saúde Confira quatro passos para evitar lesões musculares durante treinos em casa

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

(Foto: Reprodução)

Um dos segmentos que também foi afetado pelo isolamento social, causado pelo novo coronavírus, foi o setor de academias e esportes. Devido a isso, muitas pessoas estão fazendo exercícios físicos em casa, baseados em lives e aplicativos. Porém, o cuidado precisa ser redobrado já que as atividades estão sendo feitas em ambiente inadequado e sem acompanhamento de um educador físico.

Para evitar que lesões aconteçam durante os exercícios em casa, o fisioterapeuta especialista em reabilitação esportiva, Alexandre Urso, selecionou alguns cuidados.

1. A quarentena pode ser uma motivação para aqueles que não se exercitam porque não tem tempo. Neste caso, o cuidado precisa ser redobrado já que o seu corpo não está preparado fisicamente. Sempre observar a carga, não tente fazer algo que seu corpo não suporta. É normal sentir um cansaço muscular nos primeiros dias, mas se a dor for muito forte, significa uma lesão, é necessário suspender exercícios na região lesionada.

2. Se você estiver recebendo as instruções por vídeo, assista uma vez antes de executar o movimento. Tente manter a postura de maneira adequada, não compense o peso, quando possível faça em frente à um espelho. As principais regiões em que vocês deve evitar sobrecarregar são pescoço, coluna e joelhos.

3. Tente executar com perfeição os exercícios, tenha consciência do seu corpo e como ele está se posicionando. Caso tenha dificuldade, observe melhor antes de executar. Durante a execução, observe como seus músculos se comportam e se você sente uma sobrecarga em algum local do corpo. Caso não sinta nenhuma dor, continue seguindo as orientações.

4. Durante os exercícios de membros superiores (braços) evite contrair o músculo trapézio (entre o pescoço e o braço), evite também movimentos projetando a cabeça a frente ou passar barra ou cabo atrás da cabeça. Já quando for realizar exercícios para os membros inferiores (pernas) não deixe o joelho desviar do eixo do corpo, seja para fora ou para dentro; sempre tente deixar o joelho na mesma linha do ombro.

