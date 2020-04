Grêmio Sem espaço no Grêmio, goleiro Júlio César pode ter novo destino em 2020

24 de abril de 2020

Sem somar atuações pelo Grêmio desde final de setembro de 2019, o goleiro Júlio César pode deixar o Grêmio na sequência de 2020. Com poucas oportunidades em virtude da concorrência pela meta tricolor, o arqueiro deve ter um novo destino fora do brasil.

O futebol espanhol aparece como principal interessado na contratação de Júlio César, o nome do clube, contudo, ainda é desconhecido. Com vínculo até dezembro deste ano, o jogador já poderia assinar um pré-contrato a partir do mês de junho.

Anunciado pelo Grêmio para a temporada de 2019, Júlio César soma, até aqui, 13 jogos com a camisa tricolor.

