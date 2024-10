Porto Alegre Nesta sexta, a cerimônia de reabertura parcial do Aeroporto Salgado Filho; voos começam na segunda

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Terminal de Porto Alegre está paralisado desde maio devido a estragos causados pelas enchentes. (Foto: Maurício Tonetto/Arquivo Secom-RS)

Sem pousos e decolagens desde as enchentes de maio, o Aeroporto Salgado Filho será reaberto na próxima segunda-feira (21) para voos nacionais. A retomada de operações no terminal da Zona Norte de Porto Alegre motivou o governo federal a realizar a partir das 10h desta sexta (18) uma cerimônia oficial com a presença de autoridades e representantes da concessionária Fraport Brasil.

Estarão presentes os ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Paulo Pimenta (Comunicação Social da Presidência da República). A lista se estende a parlamentares e representantes dos Executivos municipal e estadual, bem como da Aeronáutica.

As chegadas e partidas serão realizadas inicialmente em pista reduzida e restrição para rotas nacionais envolvendo as cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF). As empresas aéreas Azul, Gol e Latam já estão vendendo as passagens.

Para novembro, é aguardada a retomada de voos para Curitiba (PR), além das cidades gaúchas de Pelotas (Região Sul), Santa Maria (Região Central), Santo Ângelo (Região Noroeste) e Uruguaiana (Fronteira-Oeste). Já os voos internacionais devem ser realizados a partir de 16 de dezembro.

A Secretaria de Turismo (Setur) do Rio Grande do Sul terá uma sala de recepção na área externa do terminal. No espaço serão fornecidos informações e brindes aos visitantes do Estado. Dentre as atrações anunciadas estão performances artísticas e uma “estátua viva” do Monumento ao Laçador. A Fraport e companhias aéreas também preparam ações especiais.

Transição

A unidade era uma das mais movimentados do País, até sofrer danos severos pela inundação. Parte dos voos comerciais com origem ou destino a Porto Alegre passou então a ser absorvida pela Base Aérea de Canoas, a cerca de 10 quilômetros de distância. Em sintonia com exigências internacionais de segurança para a volta das operações, governo federal e Fraport montaram um plano de recuperação de infraestrutura.

Isso permitiu avanços graduais, como a retomada (em 15 de julho) dos serviços de check-in e check-out de passageiros, transportados por via terrestre entre os dois terminais. O aeródromo militar da cidade vizinha manterá esse papel complementar por mais alguns meses, até que não seja mais necessário para tal logística.

“Na medida em que houver demanda de Canoas, a gente mantém”, frisou nesta semana o ministro Silvio Costa Filho. “Depois será feito um processo de redução dos voos na Base Aérea. Vamos esperar até dezembro para então decidir pelo fim ou continuidade da transição.”

(Marcello Campos)

