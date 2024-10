Porto Alegre Exposição coletiva marca a reabertura do Museu de Arte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Instituição localizada na antiga sede da prefeitura estava fechada desde as enchentes de maio. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA)

Localizado na antiga sede da prefeitura (Centro Histórico), o Museu de Arte de Porto Alegre retoma neste sábado (19) as suas atividades após seis meses de interrupção devido ao impacto das enchentes de maio. O primeiro evento é a exposição coletiva “Marco Zero”, com dez nomes contemporâneos. A mostra prosseguirá até 22 de novembro, das 10h às 13h, com visitação gratuita.

As obras são assinadas por Adriana Giora, André Venzon (que também responde pela curadoria), Bianca Santini, Dennise Iserhard, Lu Gaudenzi, Magna Sperb, Mery Bavia, Milena Julianno, Tiago Giordani e Vera Reicherte.

O prédio histórico na Praça Montevidéu (próximo ao Mercado Público) está em processo de recuperação após ser inundado. As fachadas já estão revitalizadas, com limpeza das paredes, conserto de rachaduras e remoção de infiltrações, além de nova pintura, reboco e ornamentos arquitetônicos. Já os demais danos são alvo de projeto em andamento no Escritório de Reconstrução da Capital.

Conhecido como “marco-zero” da cidade, o Paço Municipal teve sua inauguração em 1901 e foi tombado em 1979 como patrimônio histórico municipal. Uma grande reforma, em 2003, adaptou o espaço para abrigar exposições, escritórios e reserva técnica do acervo artístico da prefeitura.

A gestão do prédio foi repassada à Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCec) em 2022, durante as comemorações dos 250 anos de Porto Alegre. Com isso, oficializou-se a sua transformação em Museu de Arte, enquanto a sede do Executivo era transferida para Prefeitura um prédio na rua João Manoel nº 157, na mesma região.

Música erudita no Capitólio

Também neste sábado, às 11h, a Cinemateca Capitólio (esquina da rua Demétrio Ribeiro com avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico) apresentará a sétima edição de sua série de concertos eruditos em 2024. A atração da vez é o Trio Prisma, grupo porto-alegrense formado por André Carrara (piano), Ariane Rovesse (clarinete) e Pablo Schinke (violoncelo).

O programa – com entrada franca – abrange composuoções de Ludwig van Beethoven (1770-1827), Johannes Brahms (1833-1897), Svante Henryson (1963-) e Guillaume Connesson (1970-). Antes, subirá ao palco o músico João Pedro Azevedo Machado (clarinete), aluno da Casa da Música de Porto Alegre. Confira, a seguir, o repertório do recital:

– Guillaume Connesson: “Disco-Toccata” (para clarinete e violoncelo).

– Svante Henryson: “Suite Off Pist” (para clarinete e violoncelo). 1. Off Pist. 2. Powder Ballad. 3. Figure 8’s.

– Johannes Brahms: “Sonata para Violoncelo e Piano nº 1”. 1. Allegro non troppo. 2. Allegretto quasi Menuetto

3. Allegro.

– Ludwig van Beethoven: “Trio para Clarinete, Violoncelo e Piano”. 1. Allegro con brio. 2. Adagio. 3. Tema con variazioni.

(Marcello Campos)

2024-10-17