Opinião Confrontada por empregar maquiadores, deputada federal Erika Hilton reage com a arrogância de quem se vê acima do bem e do mal

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Erika Hilton está acostumada à condição de porta-bandeira da virtude pública e estilingue da política brasileira. (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Acostumada à condição de porta-bandeira da virtude pública e estilingue da política brasileira, a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) se viu obrigada a explicar como dois maquiadores – amigos que trabalham na maquiagem e no cabelo da parlamentar – viraram oficialmente seus assessores no Congresso. Segundo a informação noticiada pelo portal Metrópoles e confirmada por este jornal, Ronaldo Cesar Camargo Hass e Índy Cunha Montiel da Rocha recebem, respectivamente, R$ 9.678,22 e R$ 2.126,59 da verba de gabinete a que a deputada tem direito. Em suas redes sociais, tanto Hass como Rocha limitam-se a divulgar o trabalho como maquiadores, com a congressista aparecendo constantemente em suas publicações, mas como cliente.

A deputada classificou a notícia de “invenção” e “perseguição”, mas sua reação, previsivelmente indignada, não reduz o problema essencial: há um cheiro evidente de patrimonialismo. Nesse sentido, o caso da sra. Erika Hilton está longe de ser uma exceção digna de nossa atenção, pois o que mais há no Congresso é o emprego de parentes e amigos na condição de assessores parlamentares. No entanto, a sra. Erika Hilton merece esta nota porque seu caso pode ser tomado como exemplo da hipocrisia dos que posam de campeões dos pobres e oprimidos mas não resistem às regalias proporcionadas pela atividade política. Sendo a sra. Erika Hilton uma estrela do PSOL, partido que se apresenta como a reserva moral da Nação, a contradição fica ainda maior.

A sra. Erika Hilton tentou se justificar, afirmando que ambos, contratados por serem “amigos” dela e integrantes da comunidade LGBT, exercem funções como secretários parlamentares, com “atuação na pauta LGBT e de cidades”, “articulação com movimentos sociais” e “acompanhamento nas comissões”. Ela os definiu como “assessores com qualidade” – dando a entender que só por acaso também são maquiadores.

Não é bem assim. Afinal, se desconhece, a partir das redes sociais dos assessores-maquiadores, quaisquer outras atividades públicas que não a de maquiagem, inclusive da deputada. Ora, embora não concursados, assessores são, na prática, servidores públicos e servem a um mandato, e não a uma pessoa e suas necessidades pessoais. Logo, a sra. Erika Hilton tem o dever de se explicar. O que se viu, no entanto, foi a adoção do habitual recurso da perseguição política, adornado por uma flagrante arrogância de quem se considera acima do bem e do mal. “Não, meus amores, eu não contrato maquiador com verba de gabinete. Isso é simplesmente uma invenção”, escreveu a deputada, creditando a acusação a uma “revanche” de adversários supostamente atingidos por seu trabalho.

Se todo deputado é obrigado a prestar contas do que faz com o dinheiro que recebe, mais ainda o são os deputados que, como a sra. Erika Hilton, exercem seu mandato com fúria vestal e com o dedo em riste contra supostos malfeitos. Se a sra. Erika Hilton estiver mesmo preocupada com sua imagem, não basta contratar maquiadores como assessores. É preciso respeitar os eleitores e os contribuintes. (Opinião/Jornal O Estado de S. Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Opinião

https://www.osul.com.br/confrontada-por-empregar-maquiadores-deputada-federal-erika-hilton-reage-com-a-arrogancia-de-quem-se-ve-acima-do-bem-e-do-mal/

Confrontada por empregar maquiadores, deputada federal Erika Hilton reage com a arrogância de quem se vê acima do bem e do mal

2025-06-27