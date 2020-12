Mundo Confusão do primeiro ministro inglês Boris Johnson em discurso sobre vacina da Pfizer motiva desinformação nas redes sociais

Um artigo que viralizou nas redes sociais se aproveita de um deslize do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ao anunciar o plano de vacinação contra a covid-19 no Reino Unido, para levantar suspeitas sobre a segurança do imunizante da Pfizer. Em determinado momento do discurso, Johnson se confundiu e trocou a palavra “vacina” por “vírus”. A íntegra do discurso deixa claro sobre o que o premiê estava se referindo.

O texto, que já foi compartilhado mais de 5,5 mil vezes no Facebook, diz que “Não é uma vacina que eles querem injetar em você, é um vírus!”. O artigo é acompanhado de um trecho editado do pronunciamento de Johnson em 2 de dezembro, quando anunciou que começariam a ser distribuídas as vacinas da Pfizer para moradores de asilos, funcionários da área da saúde, idosos e pessoas do grupo de risco.

No vídeo, o premiê diz: “O Reino Unido foi o primeiro país no mundo a encomendar doses da vacina da Pfizer, garantindo 40 milhões de doses. Por meio do nosso Plano de Inverno, o National Health System estava se preparando para o maior programa de imunização em massa da nossa história. E isso começa na próxima semana. Seguindo o conselho do comitê independente, a primeira fase vai incluir moradores de asilos, funcionários da área da saúde, idosos e pessoas do grupo de risco. Mas há desafios logísticos enormes: o vírus precisa ficar armazenado a menos de 70º C e cada pessoa precisa de duas doses separadas por três semanas.”

O governo do Reino Unido disponibilizou a íntegra do discurso em sua página na internet. No trecho em que fala sobre o armazenamento, a palavra “vacina” aparece no lugar da palavra “vírus”, o que comprova que o premiê se confundiu.

A vacina da Pfizer possui um vírus?

Não é verdade que a vacina desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech contenha um vírus. O imunizante usa uma tecnologia nova até então: ele transporta para dentro das células uma molécula genética chamada mRNA. Esta molécula estimula as próprias células do corpo humano a produzir uma proteína presente no novo coronavírus. Nosso sistema imunológico, então, reconhece essa proteína no organismo e produz anticorpos para combatê-lo. Assim, já temos anticorpos preparados para quando entrarmos em contato com o próprio vírus.

Apesar disso, outras vacinas em teste contra a covid-19 possuem sim algum tipo de vírus, mas isso não quer dizer que elas não sejam seguras. A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, por exemplo, se utiliza do adenovírus de chimpanzé, responsável por causar resfriado em macacos. Ele é modificado geneticamente para receber proteínas características do novo coronavírus e que serão identificadas pelo nosso sistema imunológico.

O Estadão Verifica já mostrou que há vacinas que utilizam um vírus atenuado da doença, como os imunizantes para febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola e catapora. Nestes casos, a pessoa pode desenvolver a doença, mas isto é incomum. Além disso, o quadro da doença será mais leve do que se ela se contaminasse com o vírus ativo.

Outra tecnologia já conhecida é utilizar o vírus inativado, caso das vacinas contra tétano, coqueluche e hepatites A e B. Quando é assim, a vacina não tem como causar a infecção. A vacina da Pfizer recebeu o aval de um comitê consultivo da agência reguladora Food and Drugs Administration (FDA), dos Estados Unidos, para ser usada emergencialmente no país. Agora, a FDA está apta a dar a palavra final para a autorização.

