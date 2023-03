Rio Grande do Sul I Congresso de Responsabilidade Civil será realizado na próxima semana

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

Evento tem como principal objetivo debater temas atuais da Reponsabilidade Civil com professores e especialistas expoentes no ramo jurídico

Nos dias 9 e 10 de março será realizado o I Congresso de Responsabilidade Civil. O evento será em formato híbrido, totalizando 12 horas de curso. A promoção é da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e da Comissão Especial de Responsabilidade Civil do Conselho Federal da OAB (Cerc/CFOAB), com o apoio da ESA Nacional (Escola Superior de Advocacia).

O coordenador geral do evento é o presidente da Comissão Especial de Responsabilidade Civil do Conselho Federal da OAB, Dr. Eduardo Barbosa, também presidente da Comissão Especial de Responsabilidade Civil da OAB/RS.

De acordo com Eduardo Barbosa, o congresso tem como principal objetivo debater temas atuais da Reponsabilidade Civil com professores e especialistas expoentes no ramo jurídico.

Para inscrições e mais informações basta clicar neste link.

Programação

9/3 – quinta-feira

14h10 – Abertura

Eduardo Foz Mange (Presidente da AASP)

Eduardo Lemos Barbosa (Presidente da Cerc/CFOAB)

Ronnie Preuss Duarte (Diretor-geral da ESA Nacional)

14h30 – Painel 1: Novos danos

Dano existencial

Flávio Tartuce

Dano racial: a responsabilidade civil diante do direito das relações étnico-raciais

Paulo Fernando Soares Pereira

Responsabilidade civil por estelionato sentimental

Luciana Fernandes Berlini

Os novos danos no Direito brasileiro e comparado: necessidade ou conveniência de novas etiquetas?

Eugênio Facchini Neto

Presidente de mesa: Viviane Girardi

16h30 – Painel 2: Responsabilidade civil no Direito Empresarial

Funções da responsabilidade civil

Maurício Baptistella Bunazar

Seguro de riscos cibernéticos

Angélica Carlini

Locação de riscos

Aline de Miranda Valverde Terra

Presidente de mesa: Caroline Cavet

10/3 – sexta-feira

9h – Painel 3: Responsabilidade civil na relação médico-paciente

Dano estético na responsabilidade civil médica

Eneas de Oliveira Matos

A dificuldade em decretação da responsabilidade objetiva das operadoras e hospitais

Rosana Chiavassa

O efeito surpresa do caráter exemplificativo do rol da ANS e o dano moral em face dos planos de saúde

Silvio Romero Beltrão

Presidente de mesa: Nestor Duarte

10h30 – Intervalo

10h50 – Painel 4: Responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Desafios para a responsabilidade decorrente da utilização de sistemas de IA

Ana Frazão

Accountability, incidentes de segurança com dados pessoais e responsabilidade civil

José Luiz de Moura Faleiros Júnior

Responsabilidade civil dos agentes de tratamento de dados no Brasil

Juliana Abrusio

Presidente de mesa: Luiz Gustavo Lovato

12h10 – Intervalo para almoço

14h – Painel 5: Responsabilidade civil no Direito do Trabalho

A inconstitucional limitação das indenizações por danos extrapatrimoniais nas relações de trabalho

Rodrigo Portela Gomes

Danos extrapatrimoniais na relação de emprego: quando o legislador perde uma grande oportunidade de ficar calado

Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho

Redes sociais e responsabilidade civil no Direito do Trabalho

Cristina Paranhos Olmos

Presidente de mesa: Henrique Buril Weber

15h30 – Painel 6: Dano Moral – quantum indenizatório

Responsabilidade civil por dano moral coletivo

Chiara Ramos

O valor das indenizações no Brasil

Eduardo Lemos Barbosa

Dano moral: métodos de cálculo da indenização

Anderson Schreiber

Presidente de mesa: Guilherme Hansen Cirilo

17h – Encerramento

