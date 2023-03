Rio Grande do Sul Presidente do IARGS é homenageada com placa na Faculdade de Direito da UFRGS

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

Edição deste ano homenageia a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Foto: Divulgação Edição deste ano homenageia a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Faculdade de Direito da UFRGS, em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Direito, CAAR, SAJU, CDEA e Alumni UFRGS, realizará a III Semana da Mulher da Faculdade de Direito da UFRGS. A edição deste ano homenageia a primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desa. Iris Helena Medeiros Nogueira.

E, no próximo dia 8 de março, às 11h, serão descerradas as Placas Comemorativas às duas mulheres homenageadas nas edições de 2021 e 2022 (ocorridas durante a pandemia da COVID-19), respectivamente, Cléa Carpi da Rocha (primeira presidente mulher do Centro Acadêmico André da Rocha) e Sulamita Cabral (primeira professora mulher concursada da Faculdade de Direito da UFRGS).

Ao longo da semana, haverá a realização de diversas atividades que visam a promover debates sobre o protagonismo das mulheres no Direito. De acordo com a Diretora da Faculdade de Direito, Drª Claudia Lima Marques, o evento refere-se ao “direito de pertencer”, que baliza as atividades acadêmicas e institucionais da escola superior. Os eventos também são coordenados pela vice-diretora, professora Ana Paula Motta Costa.

Histórico

O Dia Internacional da Mulher é comemorado desde o início do século 20, oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975. A data é cada vez mais lembrada como um dia para reivindicar igualdade de gênero e com protestos ao redor do mundo – aproximando-a de sua origem na luta de mulheres que trabalhavam em fábricas nos Estados Unidos e em alguns países da Europa.

Com diferentes referências históricas, o Dia Internacional da Mulher, nos dias contemporâneos, ganha conotações, por vezes, publicitárias ou comerciais, mas é acima de tudo uma data simbólica em que cabe refletir sobre as mais variadas temáticas que envolvem relações de gênero, formas de violação dos direitos das mulheres e garantia de seus direitos. Nada mais oportuno que seja incentivado o debate sobre tal temática, que envolve direitos humanos de mulheres, no âmbito da Universidade.

As atividades da Semana foram organizadas em conjunto com as professoras mulheres da Faculdade de Direito e seus respectivos Grupos de Estudo e Pesquisa. A programação completa pode ser acessada neste link:

