21 de julho de 2020

Ganhar curtidas no Instagram é uma das maneiras para alcançar uma maior visibilidade na Internet.

Ganhar curtidas no Instagram é uma das maneiras para alcançar uma maior visibilidade na Internet, embora o número de likes não seja mais exibido no app para celular. Um dos critérios dos algoritmos da rede social para exibir postagens na página inicial é o número de vezes que os usuários curtem publicações de perfis que seguem. As publicações de contas com mais interações, geralmente, são as que aparecem primeiro, por isso, é tão importante conquistar os likes dos seguidores.

Aqueles que desejam crescer de maneira orgânica na rede social podem utilizar técnicas como produzir conteúdo de nicho, utilizar hashtags para alcançar diferentes perfis, postar em horários em que os usuários estão mais ativos, entre outras formas. Confira, a seguir, sete dicas que podem ajudar a ganhar mais curtidas no Instagram. Vale ressaltar que as diretrizes da rede social não permitem usar robôs ou ferramentas externas com essa finalidade, podendo causar punições ao usuário. Assim, a melhor maneira de aumentar o número de likes é aproveitar os recursos do próprio Instagram.

1. Postar no horário em que sua audiência está ativa

Saber o horário em que a maior parte dos seus seguidores estão ativos na rede social é uma boa alternativa para receber mais curtidas nas publicações. Os usuários de contas comerciais ou de criadores de conteúdo têm acesso às informações de atividade dos seguidores. Para isso, basta acessar seu perfil, clicar em “Informações”, abrir a aba “Público”. No final da página, é possível ver detalhes como o horário em cada dia da semana que seus seguidores costumam utilizar o Instagram. Veja quais são os períodos mais utilizados e programe suas postagens para esses momentos.

Além disso, o Instagram também exibe os horários em que as pessoas costumam interagir com o seu perfil. Para isso, também é necessário acessar as informações em sua conta e clicar em “Atividade”. A rede social mostrará o melhor horário de alcance e interações de seus seguidores com suas publicações.

2. Usar hashtags corretamente

As hashtags são muito usadas para alcançar curtidas de pessoas que ainda não seguem o perfil. Entretanto, se utilizadas de maneira excessiva ou incorreta, o usuário pode não obter o alcance que deseja e até mesmo ter a publicação classificada como spam. O ideal é escrever até nove palavras-chave que representam o conteúdo de seu post, assim, pessoas com interesse no assunto vão curtir e podem seguir seu perfil. Além disso, o local mais indicado para utilizar as hashtags não é na legenda, mas sim nos comentários de sua publicação.

3. Postar com frequência

Alimentar o seu perfil com postagens regulares também é muito importante para alcançar mais curtidas. Perfis com poucas atualizações costumam perder seguidores e, consequentemente, likes. Dessa forma, o ideal é criar um cronograma de posts semanais, de preferência em horários semelhantes para fazer com que seus seguidores se acostumem a ver seus conteúdos. Utilize a ferramenta Estúdio de Criação do Facebook para deixar programar o conteúdo que será publicado.

4. Investir em um feed organizado

Ter um feed organizado com fotos bonitas e harmônicas pode chamar a atenção de potenciais seguidores para o seu perfil. Invista em técnicas de organização de postagens, como publicações semelhantes por fileiras, por cores, mosaicos, padronizados por bordas, etc. Utilize aplicativos que permitem visualizar como ficará seu feed com os posts e pense se a estética é chamativa para os usuários que visitam sua conta no Instagram. É importante programar o conteúdo para que o seu feed não fique bagunçado e mostre exatamente o que seu perfil no Instagram quer passar: produtos de sua marca, conteúdo nichado ou fotos pessoais.

5. Conhecer o que o público gosta e fazer posts de conteúdo nichado

No seu perfil de marca, pequena empresa, pessoal ou um Instagram de dicas específicas, como de jogos e séries, as curtidas ajudam a saber se as pessoas estão recebendo os posts e gostam do conteúdo. Ao acessar as informações de suas postagens, faça uma análise, veja quais tiveram mais interações e, depois, invista em conteúdos com assuntos semelhantes. Dessa maneira, as chances das suas publicações obterem mais likes aumentam.

6. Adicionar localizações

Uma opção para alcançar curtidas e seguidores novos na sua região ou que estiveram em locais que você visitou é utilizar a localização nas postagens. Ao clicar no endereço de um ponto turístico, lojas ou até mesmo cidades, todas as publicações que adicionaram o local serão exibidas. Os posts que tiverem mais curtidas serão exibidos dentre os conteúdos mais relevantes da geolocalização. Para utilizar o recurso, basta clicar em “Adicionar localização” após escrever a legenda da publicação.

7. Fazer parcerias e marcar outros perfis

Parcerias com outros perfis no Instagram ajudam a alcançar quem ainda não segue sua conta. O recurso pode ser realizado com perfis de pequenas marcas, empresas criadoras de conteúdo e para conseguir curtidas nas suas publicações, é interessante que ambos os perfis parceiros façam posts semelhantes e se marquem. Assim, os seguidores das duas contas podem acessar o outro perfil, se interessar pelo conteúdo e aumentar o engajamento.

