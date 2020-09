Magazine Conheça a mansão de 25 milhões de reais da cantora Selena Gomez

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A mansão de Selena Gomez possui 1068 m². (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Avaliada em R$ 25,4 milhões (US$ 4,9 milhões), a mansão de Selena Gomez possui 1068 m², seis quartos, dez banheiros, piscina, estúdio de ioga, cinema, sala de massagem e um enorme jardim. Fotos compartilhadas pela cantora mostram detalhes da casa de luxo, localizada em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Construída em 1989, a mansão foi adquirida por Selena Gomez em abril e passou por uma reforma antes da mudança da cantora. O teto de madeira com vigas aparentes foi mantido e traz originalidade para a casa da estrela.

Um dos seus cantinhos preferidos é a sala de música, equipada com piano e decorada com um papel de parede com estampa floral. Com grandes janelas, o cômodo é bem iluminado. “Coisas que tenho feito na quarentena: me acomodando em minha nova casa e aulas de violão”, escreveu a cantora, no fim de julho.

O imóvel de luxo conta também com duas cozinhas internas e uma externa, onde a cantora estrela o programa culinário Selena + Chef, exibido pela HBO Max. Com estilo rústico marcante, o cômodo é decorado com armários provençais e bancadas de alvenaria em um espaço bem amplo. No subsolo da propriedade, ficam ainda uma academia e um spa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine